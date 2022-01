“A veces no sabes si reír o llorar cuando escuchas hablar al alcalde”, declaraba ayer, con cierta dosis de resignación, Ana Morenza, la concejala de Economía y Hacienda. Unas afirmaciones con las que respondía al regidor de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, que culpó a sus socios de gobierno del PP, y en concreto a la propia Morenza, de llevar meses trabajando en los presupuestos generales del Concello y no haberlos consensuado aún con la oposición.

El alcalde dio rienda suelta a su locuacidad y, en su primera rueda de prensa del año, auguraba a la edil de Hacienda del PP y su socia del bipartito, poco éxito a la hora de poder conseguir sacar adelante en pleno los presupuestos generales del Concello. “Está empezando las casa por el tejado”, justificó.

Ana María Morenza recuerda a Jácome que “para poder consensuar los presupuestos, cada concejalía debe de presentar sus documentos para saber cuáles son los gastos comprometidos y los que quedan, que son los que tenemos que negociar con la oposición”. En declaraciones a Cope Ourense, la edil aseguró que “las concejalías que llevan los ediles del PP ya presentaron esos documentos, mientras que las gestionadas por ediles de DO todavía no lo han hecho y lo pedimos desde julio”.

“Hasta que no nos entreguen esos documentos que permitan saber los gastos comprometidos de cada concejalía –los que no son negociables son gastos fijos– no podemos empezar a consensuar los presupuestos”, indica Morenza.

Calcula, de modo estimativo, que quedarían unos 10 millones de euros cuyo destino debe consensuarse con la oposición, pero antes necesita que los ediles de DO “hagan los deberes”.

Morenza asegura que en el día a día, la coordinación PP-DO “es buena” y Jácome “no se mete en los presupuestos, pero si le pones un micrófono delante, dispara contra todo lo que se mueve, menos contra él mismo, porque no es capaz de reconocer un fallo; siempre son otros”.