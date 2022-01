“La ayuda no es la solución, preferiría un precio digno en lugar de la subvención”

Antes que ganadera, Pilar Suárez, de 51 años, ya era veterinaria. Cuando enfermó su padre, que fue socio fundador de Coren y pasó de tener un centenar a más de 1.200 vacas, la hija intentó compatibilizar la profesión que había estudiado con la actividad de la familia durante un tiempo, pero, separada y con un niño “no me daba la vida”, recuerda, así que acabó por volcarse en la explotación. Además de tener un cebadero con 400 cerdos, se encarga de 600 ovejas en Cimadevila (Maceda).

“Un día estaba con las ovejas en el monte, al lado de mi casa, y pasó un vecino que me dijo: ‘A lo que se llega’. Y lo que le respondí es que había llegado a donde quería y me gustaba estar. Este no es un trabajo deshonroso pero la pena es que mucha gente todavía piensa así”, reflexiona.

Actualmente, asegura esta ganadera, “ejerzo más de veterinaria que antes, cuando trabajaba en las campañas de saneamiento. Ahora me encargo de la clínica de mis animales, hago el control de reproducción, pongo esponjas o implantes cuando es necesario... En definitiva, soy una veterinaria de casa”.

Según los datos de la Consellería do Medio Rural, hay 3.157 explotaciones en la provincia de Ourense que suman 62.792 ovejas y cabras. En el municipio de Maceda están registradas un total de 1.987 ovejas y cabras, adscritas a 60 explotaciones diferentes.

Las cifras del censo ovino y caprino en el conjunto de Galicia ascienden a 20.406 y 174.595, respectivamente. Ourense tiene más ganadería de este tipo que la suma de A Coruña –26.786 cabezas– y Pontevedra –30.986–. También está por detrás la provincia de Lugo, cuyo censo ovino y caprino es de 54.031 animales.

En noviembre, los ganaderos salieron a la calle, en Ourense, para reclamar ingresos justos que cubran sus costes de producción, disparados por el alza de la luz, el combustible y las materias primas. Esta ganadera de Maceda nota, sobre todo, el encarecimiento de la factura por el gasóleo, para la preparación de la hierba de los animales de cara al invierno.

Desde su experiencia, Pilar Suárez asegura que el sector “está pasando por uno de los peores momentos”. La carne de cordero, demandada durante la Navidad, y cuya oferta depende de la programación de los partos, “por desgracia solo se consume en las fiestas, así que el coronavirus ha afectado mucho”.

Además recuerda que “no tenemos unos precios regulados y debemos decidir si vender o no al precio que establece el tratante. Es necesario garantizar un precio para poder cubrir nuestro trabajo”, señala.

“Aunque las ayudas son sabrosas, porque al final es dinero, no me parece que sean la solución. Me gustaría no tener subvención pero que me garantizasen un precio digno y justo de lo que produzco”, subraya.

A las ovejas las guían y las protegen los mastines León, Mía y Pepa, un border collie que se llama Toxo y un pastor catalán de dieciséis años y de nombre Rin. La familia canina crecerá en breve. “Necesito más perros pastores y ya he encargado dos collies que acaban de nacer”.

Pilar intentó compatibilizar la profesión de veterinaria con la explotación desde que, en 2012, enfermó su padre. A partir del año 2014 se dedica en exclusiva a las granjas ovina y porcina. Edgar Rodríguez lleva un par de años trabajando con ella. Dar con trabajadores implicados es clave para una explotación, dice la ganadera.

“Le gusta el trabajo y se preocupa de los animales como si fueran suyos, y hoy en día eso es muy difícil de encontrar: alguien que quiera vivir y disfrutar, con los animales, del mundo rural”.