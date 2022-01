“Ourense tendrá nuevas patrullas de policía ambiental, de barrio y cámaras corporales de grabación"

Telmo Ucha pasó, en solo quince meses, de ser asesor del alcalde de Ourense a tomar posesión como edil número 3 del gobierno de Gonzalo Pérez Jácome, y a ser su salvavidas, pues se incorporó después de que el regidor perdiera el apoyo de 5 de sus 7 ediles de DO, y el PP abandonase el bipartito. Unos meses convulsos para Telmo Ucha, en lo político –al tener que asumir cuatro grandes concejalías hasta el regreso del PP–, y en lo personal, tras un delicado ingreso por COVID que le cambió la vida.

Ahora, “y por decisión mía, nadie me ha quitado áreas, las dejé para recuperarme de las secuelas del coronavirus”, afirma, se dedica a una sola, Seguridad Ciudadana. Su objetivo es ampliar plantillas en Policía y Bomberos. Entre las novedades, nuevas patrullas del cuerpo de policía ambiental y de policías de barrio.

– ¿Cuáles son los nuevos proyectos en marcha de la Concejalía de Seguridad Ciudadana para el presente mandato?

–Tenemos muchos, alguno de los novedosos son el servicio de policía local para temas medioambientales, y la policía de barrio. Esta última consistirá en la dotación de una patrulla fija en los principales barrios, asignadas con carácter fijo a esas zonas. La patrulla ambiental sería para investigar y controlar delitos medioambientales en el municipio. Otro proyecto es dotar a los policías, de cámaras corporales de grabación. Si lo conseguimos, seremos los primeros de España. Instalar más equipos DESA (de desfibriladores) en los coches policiales; videovigilancia de zonas en las que se repiten los daños a mobiliario urbano.

–¿Cuáles serán las funciones concretas de esa nueva policía local ambiental?. ¿Será una pequeña “Seprona” de ámbito local?

–El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, atiende los delitos contra el medio ambiente que se producen en el ámbito rural de la provincia. La unidad especializada de policía ambiental que pretendemos crear en la Policía Local, estará gestionada por agentes formados en la materia, que se ocuparán de atender todas las denuncias relacionadas das con ruidos, vertidos residuales, o de control de los sonómetros. De hecho otro de los temas a estudio es solicitar a la Delegación del Gobierno en Galicia, la posibilidad de que algún agente local trabaje de paisano como hacen ya en otros cuerpos policiales. La llegada de un coche patrulla puede provocar que el infractor conecte de inmediato el sonómetro de su local, por poner un ejemplo, si detecta a la policía en su puerta.

–¿Cómo piensa dotar estos y otros servicios, con unas plantillas bajo mínimos, tanto en Policía Local como en Bomberos?

–Con una reorganización integral de arriba a abajo de esas plantillas y con la dotación de más personal. En estos momentos hay muchas vacantes que no se cubrieran. Hay que convocar esas y otras plazas, pero también nos encontramos con mandos que están ejerciendo funciones que no le corresponden; policías locale que, con la falta que hacen en la calle, trabajan como administrativos. Ya entraron 8 agentes, algunos son por movilidad y puede que vuelvan a irse, pero en febrero habrá casi 20 policías locales más. A partir de ahí ya podemos disponer de personal, para empezar a incorporar alguno esos nuevos servicios en los que estamos trabajando.

“Jácome no se ha metido en mi trabajo"

–Usted dice que los políticos son como los árbitros, solo se acuerdan de ellos cuando lo hacen mal, pero ¿de qué se siente realmente satisfecho en esta primera etapa como concejal?

– Creo que acerté al decidir cerrarme y aislarme de todos, para analizar cómo estaban todas aquellas áreas que me habían encomendado al principio, y ver de qué modo salvar los platos. Éramos solo tres concejales de Gobierno, el alcalde ahí tuvo cierta visión, cuando me dijo que siendo menos, podríamos agilizar más las decisiones. Fue la etapa más compleja, pero pude decidir con rapidez, quitar gente de un área para reforzar aquellas que estaban desbordadas por temas Covid, como el área Social, y organizar a tanta gente. Ahora, en esta nueva etapa, del bipartito, solo como concejal de Seguridad Ciudadana creo que se han hecho cosas en materia de seguridad ciudadana, control de botellón, con apoyo también de otras policías, y desbloqueando la problemática de las horas extras de la plantilla, por ejemplo.

–Lo cierto es que el insólito microgobierno de tres ediles del que formaba parte, transcendió fronteras.

–Fue una etapa muy complicada, y podemos decir que especialmente hostil. Yo hace un tiempo que me refugié ya en este despacho de Policía Local en A Ponte para centrarme en todo lo relativo a Seguridad Ciudadana lo que siempre quise si llegaba a ser concejal, porque vengo de ese sector ya en la privada. Además creo que un área como Seguridad Ciudadana, gestiona asuntos que deberían de ser de interés general y por lo tanto debería de ser una de las concejalías menos politizadas. –¿Es cierta la fama que atribuyen a Jácome sus detractores, de meter baza en todo y no dejar trabajar a sus colaboradores? –Pues si fuera así, yo podría presumir de lo contrario, porque no se ha metido en nada relacionado con mi trabajo, sino todo lo contrario. Suele consultarme siempre en temas de Seguridad Ciudadana.

–¿Es Ourense una ciudad segura?

–Según Unexpa si. Es una de las tres ciudades más seguras de España, pero yo creo que todo es mejorable, y el margen de mejoría que tenemos en este ámbito de la seguridad, es brutal.

"El multamóvil es muy eficaz; no descartamos comprar más"

–El AvI, más conocido popularmente como “multamóvil” ¿Seguirá en la calle?

–La verdad es que, por su capacidad disuasoria, es el mejor método de “limpieza” para evitar infracciones, o detectarlas. Ante el temor de si está en movimiento, mucha gente cumple. Por eso si las infracciones persisten, no descartamos comprar uno o dos más.

–Implantar el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ¿no podría ayudar a reducir el tráfico sin tener que sancionar?

-Eso depende de Transportes, aunque trabajamos en total conexión. Las medidas del PMUS también se aplicarán pero repito que nuestra intención son medida disuasorias, sancionar es el último recurso.

–Plan de Semaforización; control de entradas al casco vello con cámaras; radares de control de velocidad. ¿Qué ha pasado con todos estos proyectos prometidos?

–Todo está ya marcha, rematados y en trámites ya para salir en breve. También nos reunieremos de nuevo con representantes de los colegios, para que aporten sus propias propuestas y dar una salida consensuada al caos que se genera, a la hora de entrega y recogida de los niños en los colegios del centro.

–Ha dejado un montón de áreas delegadas en el camino.

–Ya he explicado por qué, nadie me ha quitado áreas para dárselas a otro concejal que acaba de tomar posesión, ni por otro motivo. Yo pedí rebajar competencias por los problemas que me dejó el Covid, pues tengo que rehabilitarme al completo y preferí centrame en a Seguridad Ciudadana. De hecho se incorporó ya un experto como asesor y en breve lo hará otro.