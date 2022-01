Miradas al patrimonio de Ourense: Vilar de Barrio

Surge como ayuntamiento en 1836, como perteneciente al partido judicial de Allariz. En la comarca de A Limia. Es dentro de la provincia de Ourense uno de los más desconocidos por no estar directamente comunicado con la capital por alguna carretera nacional ni tener ningún monumento significativo, declarado BIC, aunque no faltan interesantes atractivos que no hacen inútil su visita.

Se accede al territorio municipal desde Ourense por la Carretera Nacional 525 o la Autopista A-52 con desvío en Xinzo de Limia. Y otra parte del concello también es accesible desde Maceda-Os Milagros. Quizá es digno de destacarse el paso por el territorio del Camino de Santiago, Camino Mozárabe, concretamente por las parroquias de Vilar de Barrio y Padreda. En Vilar hay un albergue para los peregrinos adecuadamente dispuesto. El tramo importante de este camino de Santiago por el municipio conservado con bastante calidad en cuanto al paisaje arbolado de viejos robles, castaños y otros árboles, con abundante agua y lugares aptos para hacer un alto. Patrimonio arqueológico Son bastantes los restos que se conservan y algunos de alto interés como dentro de la cultura megalítica uno de los pocos menhires conservados en Galicia, el “menhir de Antela”. Cristianizado con inscripciones medievales sirvió de marco de división territorial. Construcciones castrexas se conservan en Bóveda y en el monte de Padreda “Torres de Monte Castelo” que Eligio. Rivas identifica con el “castello Berensi”, donde se encontraron numerosos hallazgos entre ellos el “Mercurio de Vilar de Barrio” o de Seiró hoy en el Museo Arqueológico Provincial. Hay evidencias de asentamiento de una población palafítica numerosa y también aparecieron una serie de lápidas de carácter funerario. En relación a los cultos prerromanos, zoolatricos son interesantes la cabeza de carnero de Armea y el verrón de Vilar de Barrio del Museo Arqueolóxico de Ourense. Todo ello hace de este territorio uno de los más fértiles desde el punto de vista arqueológico. Y aunque hace años se han realizado algunas prospecciones, sería interesante otras sobre todo alguna que permitiera conocer alguna población palafítica y hacer de ella un polo de atracción mediante un centro de interpretación. El paso de diversos caminos romanos y medievales permitirá trazar rutas de senderismo a las que se les puede añadir el aliciente de ser trazados históricos Patrimonio artístico Son nueve las parroquias que componen este ayuntamiento, de las que destacamos solamente alguna obra más importante, Alberguería. El nombre señala la vinculación peregrina del lugar. La iglesia de pequeñas dimensiones es del siglo XVI, capilla mayor con bóveda de crucería y en el exterior de la cabecera dos escudos con las armas de los Ulloa, la espadaña del siglo XVIII. Dos interesantes tallas de San Antonio Abad y San Blas del Maestro de Sobrado. Interesantes otras como la Inmaculada barroca. Una imagen tenida como Santiago peregrino es quizá San Roque. Cruz de bronce del siglo XV Arnuide. Importante centro a nivel de patrimonio. Iglesia barroca del siglo XVIII, con cubierta de madera. En el exterior reloj pétreo del sol.Retablo mayor de tres calles y columnas salomónicas del siglo XVIII. Entre las tallas la titular puede ser obra de Alonso Martines otras varias documentadas del escultor Francisco de Moure, el máximo exponente del barroco gallego. Cruz procesional del siglo XVII valiosa. Hay varias capillas con tallas de arte popular. En Arnuide puente Romano del siglo IV de sillares. En el entorno del puente y río hay un área de baño y recreo de alto valor ambiental y gran atractivo recreativo. La casa rectoral, edificio barroco de grandes dimensiones, sin uso. As Maus. Iglesia de San Pedro es un edificio valioso también con retablo mayor barroco y tallas de Francisco de Moure. Escudos de armas labrados del XVIII con empresas de los Puga y de los Losada. Al lado de la iglesia, la casa rectoral es un edificio barroco con las fachadas decoradas con dibujos realizados con cal. En Porta la capilla de San Antonio tiene un relieve de San Martín del siglo XVI en piedra. Bóveda. Cabeza del marquesado del mismo título, en la capilla mayor de la Iglesia parroquial del siglo XVIII, gran escudo de armas del marqués. Capilla que se cubre con cúpula semiesférica. Se conserva la casa marquesal, barroca con muros de sólida mampostería y elegante corredor. Talla de Santa Lucía del siglo XVI. Cruz procesional de plata y copón del siglo XVII. Padreda. La Iglesia parroquial de San Miguel es casi por tamaño y calidad una ermita del siglo XVIII. Sencilla espadaña de un cuerpo. Retablo neogótico. Entre las sepulturas del cementerio que la rodea, una interesante de estilo modernista. Prado. La parroquia del Salvador tiene dos interesantes retablos laterales de estípites sin policromar del siglo XVIII. Remata uno con un relieve de la Inmaculada y el otro de la Virgen del Carmen entregando el escapulario. Muy vistoso y de calidad el gran sagrario del retablo mayor también barroco. En los pueblos de la parroquia varias capillas con esculturas de arte popular. La Cruz procesional de plata repujada barroca de la tipología peculiar de la orfebrería auriense del momento. Rebordechao. La población hermosamente situada al pie de la Sierra de San Mames con paisajes muy hermosos, cascadas, limpias aguas del río Arnoia y caserío con muestras interesante de arquitectura popular. La iglesia sencilla y con algunas tallas barrocas de arte popular. Seiró. En esta parroquia apareció el Mercurio romano hoy en el Museo Arqueológico Provincial. Llama la atención, aunque en mal estado, una casa del siglo XVIII de buena arquitectura. En la sencilla iglesia con espadaña de dos cuerpos, son de interés la imagen del Niño Jesús y la de San Martín, esta del siglo XVI. Vilar de Barrio. La capital municipal tiene algunas casas de arquitectura modernista con cierto interés. La iglesia barroca es de buena arquitectura cuyo interior ha sido totalmente modernizado con poco acierto. Cruceiro delante rehecho en el siglo XX. Especialmente destaca entre las imágenes una buena talla de la Inmaculada del siglo XVI cercana al quehacer del escultor Alonso Martínez. Patrimonio inmaterial Se conserva un conjunto todavía valioso de construcciones de tipología tradicional de la zona de A Limia integradas con el entorno inmediato natural formando núcleos rurales con indudable sabor. Construidas con materiales tradicionales (piedra granítica) y con destino agropecuario, como cuadras (Rebordechao). Interesantes los conjuntos de hórreos de la Edreira, Penouzos, Vilar de Gomareite, San Miguel y Maus y los situados a lo largo de calles en el barrio del Viso en Vilar de Gomareite y Padreda. Fuentes, lavaderos, pozos y canales conforman toda una tipología de elementos relacionados con el agua que pude tener interés en destacar y potenciar como en el caso de San Miguel. Fiestas Son numerosas las fiestas locales que a lo largo del año se celebran, sobre todo en los meses de julio y agosto. De entre todas ellas hay que destacar la de Vilar de Barrio, en honor al principal producto da zona, la patata. Esta festa tiene lugar todos los años a principios de octubre, una vez recogida la cosecha. Su finalidad principal consiste en potenciar tanto el consumo como la comercialización de la patata, ya que representa un papel fundamental en esta zona para su desarrollo económico y por ello debería destacarse con algún concurso gastronómico, y una promoción más intensa. El 9 de cada mes, feria en Vilar de Barrio y el 9 octubre, concurso comarcal de ganado vacuno, que lógicamente en los últimos años ha venido a menos. (*) Director del archivo diocesano.