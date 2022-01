Han pasado tantos días desde 2020 caracterizados por la última hora que el mismo periodo que parece repetirse cada jornada lleva camino de los dos años. Lo peor que puede hacer el tiempo es crear la impresión de que cada minuto es trascendental.

La mejor manera de que los meses no solo pasen, sino que el transcurso resulte llevadero, es que discurran simplemente y, en medio de una rutina como la de antes, tan aburrida que se volvía entonces y tan emocionante si regresara ahora, se sorteen los problemas menores, como cuando el mayor quebradero de cabeza a estas alturas era cómo bajar de una talla 44 a la 42; o se afronten los problemas muy graves, incluso irresolubles, pero que solo acaparan la atención cuando suceden.

Tras casi dos años en los que hemos tenido que transitar por las diversas fases del dolor –en ocasiones aún regreso a la inicial, la de la negación–, lo único que le pido a 2022 es que la pandemia deje de acaparar titulares.

Aunque no lo digamos, la mayoría echamos en falta la vida insustancial de antaño, esa forma de estirar los días sin alardes, donde en realidad se cultivan los detalles que dan sentido a existir.

En una entrevista con Juan Cruz en la Cadena Ser, en 1990, Rafael Azcona compartió una historia sencilla, y por lo tanto hermosa, que le había sucedido en Roma. La productora reservó una habitación en el Grand Hotel Via Veneto, situado muy cerca de la embajada de Estados Unidos. Un día, al atardecer, en un momento con buenas térmicas como dicen los expertos en aviación, Azcona arrojó un avión de papel por la ventana: aquel folio doblado estuvo planeando 17 minutos.

Fue una de las sensaciones más agradables de su vida, aseguró en la radio el aclamado guionista. Autor del libreto de varias de las mejores películas de la historia del cine español, como El pisito, El verdugo, La escopeta nacional o Belle époque, se emocionaba en antena por la belleza de las cosas ordinarias en apariencia. “Yo no sé cómo se divierte nadie trabajando. Yo trabajo porque he nacido pobre, que es algo que se paga toda la vida”, dijo a Cruz.

Confieso que aún no soy capaz de volver a la normalidad de antes. Me preocupa que la situación se prolongue y continúe así, un poco paralizado, replegado. Me da miedo que, después de dos años, vengan más meses iguales y el tiempo devore los momentos simples y comunes que hacen más bonito vivir. Cada vez con más frecuencia recuerdo una frase de Joan Margarit: “Mientras uno piensa y habla sobre la vida que quisiera llevar, se va la vida”.