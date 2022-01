El servicio de orientación laboral de la Fundación Amigos de Galicia acaba de publicar los datos anuales de empleo, con un balance positivo sobre la gestión realizada durante el año 2021. Efectuó 8.590 atenciones de orientación a personas con dificultades para encontrar un empleo en Galicia. Un total de 1.691 lo lograron con su apoyo, de las que 553 fueron a través de la oficina en Ourense.

Las inserciones durante 2021 han alcanzado la cifra de 1.691, superando significativamente a las 991 de 2020. Aunque el balance es positivo, el departamento ha señalado que, “en el año 2021 un 11,8% de las personas que atendemos en riesgo de exclusión social y que reciben orientación laboral no han acudido a las entrevistas de trabajo programadas por el servicio”. Y en el caso de no acudir reiteradamente “se le cancela la ayuda de necesidades básicas que reciben de la entidad, siempre y cuando no afecte al bienestar de los menores implicados”.