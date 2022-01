Un modelo ourensano en la cresta de la ola

Recientemente ha salido a la luz que Anselmo Menéndez (Ourense, 1996) es el cuarto modelo con más seguidores en la red social Tik Tok (más de medio millón de followers), según la página web especializada www.models.com, que se encargó de elaborar un ranking.

“Cada vez es más complicado subir el número de seguidores. Y cada vez es más complicado entender qué te da más puntos en cada red social. No es simplemente grabar un vídeo con el móvil”, cuenta sobre lo que se ha convertido en una parte de su trabajo.

El proceso de elaboración –y la calidad del producto– lo marca uno mismo, pero de ello depende atraer a más o menos seguidores y, por ende, a más o menos marcas.

“Después de pensar el contenido con lo que quieres contar, tienes que adaptarte a lo que premia cada plataforma. A mí me llama mucho la fotografía y hacer vídeos con un dron que tengo. Eso en Instagram sé que va a funcionar bien y que va en línea con lo que me gusta. Pero en Tik Tok no puedes compartir lo mismo”, explica.

A sus 25 años ya ha sido portada de la edición mexicana de la revista ‘Esquire’ y de la web de ‘GQ’. Y ha trabajado en desfiles y campañas publicitarias para marcas como Ralph Lauren, Dolce y Gabbana o Volkswagen.

En los últimos tiempos, ha tramitado su visado estadounidense porque a principios de 2022 comienza una nueva aventura en una agencia en Nueva York.

En su caso, se puede decir que lo de convertirse en modelo llegó de casualidad. Y es que la primera vez que se presentó a un concurso de belleza fue porque la organizadora le propuso participar. Después de ahí, tuvo la oportunidad de probar suerte en Míster Internacional España, representando a la provincia que lo vio nacer –aunque lleva desde niño viviendo en A Coruña–.

Por aquel entonces su plan era opositar a bombero y trabajaba como profesor de diferentes deportes como el tenis o el surf, una disciplina por la que siente adoración.

Con el tiempo, los seguidores de las redes sociales fueron aumentando y, a su vez, lo hicieron los contratos con diferentes marcas. “Aparecer en models.com es increíble porque muchas empresas buscan ahí a sus imágenes”, subraya Anselmo.

“Es como jugar en primera liga, así que no probar suerte no es una opción”

Su trabajo como modelo lleva tres años dándole satisfacciones, pero ahora acaba de firmar un contrato con la prestigiosa agencia Muse Model Management, y el asunto va adquiriendo mayores proporciones.

“Me hace mucha ilusión. Nueva York es muy caro para vivir y hay mucha competencia. Pero los mejores clientes seleccionan allí. Es como jugar en primera liga. Así que no probar suerte no es una opción”, confiesa algo nervioso haciendo suyo aquel refrán que sostiene: “Si algo te da miedo, hazlo con miedo”.

Entre A Coruña y Ourense

Antes de su partida, pasó unos días entre A Coruña –donde vive desde que tenía tan solo un año–, y Ourense, donde reside toda su familia. “Estoy aprovechando para dedicar mi tiempo a todo lo que me gusta. Llegué y ya cogí la tabla y me fui al mar. Lo que pasa es que creí que me moría porque estoy desacostumbrado. Aunque lo sigo disfrutando, da igual que acabe reventado”, finaliza Anselmo, riéndose.

“Mi experiencia me enseñó que lo que más le cuesta a la gente es entender el mar”

Desde que tiene uso de razón el deporte es un modo de vida para Anselmo Menéndez. Así que, cuando tuvo que decantarse por una formación profesional, se sacó la titulación de Técnico Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD), e impartió clases durante algún tiempo de surf, tenis y pádel.

“Mi experiencia me enseñó que lo que más le suele costar a la gente es entender el mar. Pero una vez que lo consigues no hay ninguna experiencia similar. Cada ola es única”, cuenta sobre su breve trayectoria como profesor.

También ejerció como entrenador personal (sube algunas de sus rutinas a Instagram). “Ya no me enfoco tanto en un físico muy musculado, sino en uno más estético y funcional. Esto en gran parte también es debido a mi trabajo como modelo, que no me permite estar grande”, señala este ourensano.

“Surfeaba todos los días y ahora obviamente no es así. Pero al final saco tiempo para disfrutar de lo que me gusta siempre que puedo. Te acostumbras y sacrificas unas cosas por otras. Cuando me mude intentaré practicar otros deportes. Aunque ya sé seguro que dejar de hacer ejercicio no es una opción porque no soy capaz de parar”, cuenta a sus 25 años y con varias experiencias vitales internacionales.