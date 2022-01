La Real Federación Aeronáutica Española, la Federación Aeronáutica Gallega, la Asociación de Vuelo Libre Española y la Federación Portuguesa de Vuelo Libre alertan de que la construcción de nuevos polígonos eólicos en la sierra arraiana de Larouco, al lado del Xurés, imposibilitaría continuar con la práctica do parapente si se instalan las líneas de alta tensión proyectadas con las que Iberdrola pretende conectar la futura central eólica de San Martiño (Baltar) con la subestación de la central do Larouco, en Xinzo de Limia. Ante esta situación, presentaron un escrito de alegaciones. Además del impacto en la práctica deportiva aluden a cómo afectaría de forma negativa en el turismo, el paisaje o la fauna.

Estas entidades deportivas apuntan en su escrito que , en el proyecto presentado, así como en toda su documentación y en la memoria, no se ha realizado ningún análisis o estudio sobre las afectaciones de los trazados propuestos sobre los usos recreativos, por lo que consideran que no se ha ponderado el impacto y las afectaciones que estos trazados tienen sobre las actividades deportivas de vuelo libre que se vienen realizando desde hace varias décadas en la Serra do Larouco.

Por ejemplo, apuntan que al igual que de aves, hay un elevado riesgo de colisión y electrocución de los propios pilotos. Debido a que el trazado de la línea propuesta crea una barrera artificial entre el despegue y el aterrizaje, el riesgo sería alto para la práctica de esta actividad. La Serra do Larouco está homologada como zona segura para el aprendizaje de parapente y ala delta, y por sus características únicas, tanto meteorológicas, geográficas como geológicas, es un área reconocida a nivel internacional.

Debido a la afluencia de deportistas, acompañantes, y espectadores que atrae, desde el Concello de Baltar se han realizado mejoras en las infraestructuras, con inversiones cuantiosas, como el asfaltado de carreteras de acceso a los puntos de despegues y aterrizajes, mejoras en los despegues, instalación de fuentes naturales o promoción del deporte. La construcción de una línea de alta tensión a lo largo de la ladera de la Serra do Larouco es incompatible con preservar el atractivo turístico de la zona, sostienen.

El proyecto eólico además supone un riesgo medio-alto por colisión y electrocución superior al 60% para la avifauna del entorno. El área de esta sierra se encuentran catalogada dentro de las zonas prioritarias de protección establecidas por la resolución de 18 de septiembre de 2018, existiendo en esta misma zona especies catalogadas y vulnerables, como el aguilucho cenizo.

El Club Parapente Baltar cuenta con el apoyo de dichas federaciones, así como de deportistas y clubes de ambos lados de la frontera, como el Club Papaventos Montalegre, para las alegaciones que presentará en los próximos días, ya que aún está recibiendo propuestas de oposición que incorporar a su escrito. El pasado 7 de diciembre, la plataforma Stop Eólicos Xurés-Celanova registró en el Concello de Baltar un total de 43 escritos de alegaciones contra el proyecto de Iberdrola para construir la central eólica, denominada PE San Martiño. También dirigió un escrito al defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, alertando del desconocimiento que los vecinos portugueses tienen sobre este proyecto.