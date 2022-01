Evitar fuga de información municipal. Ese es el objeto de la última adjudicación del Concello de Ourense con el fin de que se instalen sistemas que permitan detectar los equipos informáticos desde donde se produce dichas fugas. En concreto, el pliego de condiciones ténicas establece que son 400 equipos en los que deberá actuar la empresa Acuntia SAU, con sede en Madrid, que fue la ganadora del concurso por presentar la mejor oferta económica a la baja por importe de 32.014 euros.

Entre las mínimas normas que debe ejecutar en el plazo de tres meses, y con un servicio que podrá durar hasta cuatro años, está el registro de información de todos los canales de salida, la fórmula para la detección de fugas de información en pequeñas cantidades, localización de datos estructurados y no estructurados, el descubrimiento de información sensible en puestos de usurios y servidores, posibilidad de control para que no se pueda imprimir información sensible ni en soporte físico ni en digital y mecanismos para la detección de información en imágenes mediante técnicas de reconocimiento óptico de caracteres. Además, el contrato adjudicado también se protege contra elementos externos como el pishing ya que debe detectar el robo de datos en movimiento a través de correo electrónico o web externas al Concello de Ourense.

Los funcionarios municipales estarán controlados en todo momento ya que el contrato también estipula que la empresa adjudicataria debe instalar un sistema para identificar y diferencia cuando un usuario manda información sensible por correo electrónico a su propia dirección de correo personal, a ciertos destinos específicos y también se deberá implantar un sistema que permita saber cuando se muevan datos desde el equipo informático a un dispositivo de almacenamiento extraíble.