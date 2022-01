Los Reyes Magos, los monarcas más antiguos aún activo, pues cumplen dos milenios de reinado en vigor, llegarán llegan hoy a la Estación Empalme de Ourense por primera vez en el AVE, para una Cabalgata de Reyes, que partirá de la estación a las 18.00 horas de hoy, y será retransmitida en directo por Youtube.

Medios de comunicación y transporte del siglo XXI, para el desfile de unos monarcas del siglo I, que puede verse amenazado, según las previsiones por el temporal de lluvia, pero que, según anunció el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome se celebrará igual “llueva o no”.

Habrá algo de “perfomance” en la foto de los monarcas al lado del AVE porque, según fuentes del Concello “no es fácil conciliar” la parafernalia de una cabalgata, con las prisas de un tren de la alta velocidad, pero se dejarán fotografiar al lado del tren.

El alcalde anima al público a disfrutar con este espectáculo, en el que los Reyes Magos vuelven a visitar la ciudad en una cabalgata dinámica, y lo harán acompañados por una amplia y espectacular comitiva de animación.

“Será una gran cabalgata, en estas navidades fantásticas, pese al Covid”, aseguró el alcalde, quien avanza que el paso de la comitiva por la ciudad propiciará “un gran espectáculo” y que los reyes “van a sorprender a pequeños y mayores”, además de agasajar con caramelos sin gluten al público.

Desde su llegada a la estación de A Ponte de donde saldrá a las 18.00 horas, discurrirán por la línea más recta posible, es decir As Caldas, Progreso, para llegar a las 19.15 aproximadamente a Jardín del Posío, pues no habrá como era tradicional, la recepción y saluda a los niños desde la Plaza Mayor, para poder garantizar que no se juntan multitudes en ningún punto de la marcha por razones del COVID.