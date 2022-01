A diferencia de años anteriores, el Concello de Baltar este invierno no ha tenido aún los frecuentes problemas de incomunicación vial y de pueblos derivados de la nieve, y no quiere que vuelvan a ocurrir. Además de contar con más maquinaria para echar sal, para desalojar las carreteras y ponerse a disposición de los vecinos para desplazarles al médico y otros servicios, este invierno contará con una persona tanto del Concello como de Protección Civil atentas a cualquier incidencia o emergencia que surja los fines de semana en los que hasta ahora no trabajaba nadie.

El alcalde, José Antonio Feijóo, mantuvo días atrás una reunión con responsables de la brigada municipal para “ver dónde se puede actuar para estar prevenidos” y que “no nos pille por sorpresa una nevada, estar en las condiciones adecuadas”. Además de disponer de maquinarias, los fines de semana se contará con personal ante las emergencias que puedan acontecer. Y es que señala que hay pueblos a mucha altura que otros años han quedado incomunicados y “este año no queremos que suceda lo mismo, queremos que haya alguien pendiente tanto de Protección Civil como del Concello”. Hasta ahora no nevó y a esos pueblos, sobre todo los que limitan con Portugal, “no hemos tenido que ir a socorrerlos para que puedan desplazarse al médico y más sitios”. Pero también se está trabajando en el arreglo de muchas pistas del municipio con ayudas de Medio Rural, para facilitar el acceso a granjas y explotaciones agrarias en invierno. También en las pistas con Portugal cada año se les hace mejoras con medios locales para “en invierno no llevarnos sorpresas con las nevadas y quedar incomunicados”. Desde hace días están con la limpieza de cunetas y haciéndoles cortes para que corra el agua y evitar así que queden incomunicadas como otros años.