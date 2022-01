Dos años de la peatonalización de Concordia: “No invita a pasear y siguen pasando coches”

Dos años después de la peatonalización de Concordia solo una señal y la buena voluntad de los conductores limite el acceso de los vehículos a una calle que se peatonalizó en enero de 2020 y que todavía hoy sigue teniendo tráfico rodado, más todavía en estas fechas navideñas y que aumenta con la meteorología adversa. El regidor ourensano, Pérez Jácome, tomó la decisión de “peatonalizar” la calle Concordia y limitó el paso para vehículos residentes, para carga o descarga y los que van a los garajes públicos y privados de la zona.

Un mes después dijo que el tráfico rodado se había reducido en un 80% y que era una “delicia”, dos años después más que una delicia, pasar con el turismo es casi rutina. A ambos lados de la vía estacionan vehículos que acumulan más de media hora parados y la sensación de los comerciantes es que nada ha cambiado al respecto con una medida que resulta ineficaz para los emprendedores de la zona y para el control de acceso de los vehículos.

Sobre esto último, José Antonio Suárez, de la Peluquería Moderna, dice que “ya hace dos años de la peatonalización y al principio sí que había cierto control en la calle y multaban a los coches o les decían que era peatonal, pero ahora mismo sigue como estaba antes, con menos volumen de turismo, pero prácticamente no se nota, los coches siguen pasando y aparcando igual a ambos lados”. Y añade que “a veces, viene la Policía Local y empieza a multar a los coches que están estacionados que no son carga y descarga, pero no se nota nada más”.

En cuanto a la entrada de clientes y la facturación, alude a que la pandemia a golpeado a los autónomos de una forma radical y que no puede valorar si realmente la medida de peatonalizar la calle le ha beneficiado o les ha perjudicado, pero concluye que “tal y como está no invita a que sea peatonal, la gente sigue pasando por la calle, quién se va bajar a la calzada para ir por ahí, nadie”.

Una plataforma única de la vía “sería más atractiva” para los peatones ya que “no se considera peatonal, nada cambió desde la medida”, dice Raquel Ferreiro, de Fishkiki. Añade que “menos coches pasan evidentemente, no es como antes, pero siguen pasando coches y parando gente a ambos lados de la vía, incluso hay clientes que te preguntan si pueden estacionar ahí”. Sobre si han ganado visibilidad con la peatonalización, no se atreven a valorarlo y aluden a la pandemia como factor esencial en la caída de la facturación y la entrada de clientes.

El Concello licitó el proyecto para la reforma de la calle y implantar las primera escaleras mecánicas en la ciudad, una de las iniciativas estratégicas, del regidor ourensano sobre la movilidad vertical. Sobre este asunto los comerciantes califican de “incógnita” cómo les va a afectar. Raquel describe que “no sabemos como nos afectará si para bien o para mal, también nos dijeron que la peatonalización de la calle supondría una mejoría y no hemos notado nada”.

Para José Antonio Suárez todo es incertidumbre porque “no sabemos nada del proyecto, se habla de ello, pero realmente hasta que estén implantadas no podremos hacer una valoración”. Dos años de su peatonalización, la calle sigue siendo de los vehículos, con los peatones caminando por las aceras y las zonas de estacionamiento ocupadas, en buena medida por coches particulares.

Otros comerciantes de la calle consultados también están en misma sintonía que ellos aludiendo que “nada ha cambiado” y que la estructura de la calzada influye en que no sea peatonal. Sobre las escaleras mecánicas, los hay detractores y partidarios, pero ambos sostienen que “hasta que estén puestas y veamos el comportamiento de la gente no sabremos como nos influirá”.

Ni límite a 30 km/h ni un Casco Viejo peatonal

Sin un plan específico para mejorar la movilidad de la ciudad de Ourense y con el regidor ourensano rechazando por completo el PMUS, las últimas medidas establecidas en la ciudad resultan ineficaces en materia de movilidad. La primera medida fue la bajada de los bolardos por parte de Pérez Jácome en el Casco Vello y desde él aseguran que “nunca han pasado tantos coches como ahora, en vez de dar paseos tienes que ir atento a ver si no pasan coches”.

Y escenifican que “la parte lateral de la Catedral, en el acceso a la Plaza San Eufemia, siempre hay coches aparcados, no ha sido una medida que haya embellecido el casco histórico, para nada, cada vez pasan más coches y no hay control”.

"Cada vez pasan más coches y no hay control”

Precisamente, desde el gobierno municipal se anunció que se instalarían cámaras de seguridad para controlar el acceso de los turismos particulares y los de carga y descarga, pero de momento nada se sabe y los turismos pueden entrar sin impedimento alguno.

Otra de las medidas el límite a 30 km/h es otra de las obligaciones que no se cumplen en aquellas vías con un único carril para cada sentido. Así la voluntad de coger vehículos alternativos al coche, como bicicletas o patinetes, disminuyen si la seguridad vial no es lo suficiente protectora con este tipo de alternativas.