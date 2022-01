Las asociaciones vecinales suspenden la gestión municipal de 2021 y piden al 2022 “más respeto”

El año 2021 deja un poso amargo a la sociedad ourensana donde la política se mide más por los titulares judiciales que por las inversiones a pie de calle. Un termómetro fiable para medir el grado de satisfacción con la gestión municipal son las asociaciones vecinales que se nutren de un gran número de vecinas y vecinos y por tanto electores que fiscalizan la actividad política del gobierno municipal.

En general, el gobierno bipartito del Concello de Ourense suspende, la oposición suspende y la ciudad está en suspenso. La Federación Limiar, que agrupa más de 30 asociaciones, dice que “un suspenso como la Catedral que tenemos a todos porque más que un gobierno parece un desgobierno, al que único que se le puede dar un aprobado muy raspado y siendo benévolos es a Democracia Ourensana, porque se quedaron solos en septiembre del año pasado hasta que volvió con el PP y sí que es cierto que se ve que en la ciudad se están haciendo cosas, pero vamos, no más de un 5 sobre 10”.

Manuel Mosquera, presidente de Limiar, describe que “se nota, por lo menos, que están arreglando calles y las cosas que se le piden, no a ellos, si no a los funcionarios o los técnicos se nota más celeridad y agilidad, por ejemplo en tema de rebajes de aceras, contenedores rotos ese tipo de demandas se están haciendo”.

A falta de grandes inversiones, las obras y reparaciones de firmes menores parecen un logro después de que la ciudad lleva parada más de cinco años. Este 2022 se esperan inversiones estatales y autonómicas que den gancho a una ciudad lastrada y antigua, pero la falta de voluntad política y de acuerdos entre gobierno y oposición municipal no incentivan las inversiones municipales.

Solamente una macromodificación de Jácome, apoyada solamente por Ciudadanos, permitía dotar de financiación obras e inversiones para reformar la ciudad. A este respecto, con el 2022 empezando, las asociaciones no piden grandes cosas “solo respeto, porque se perdió el decoro que había y las buenas formas con las que se hablaba con los vecinos y sobre todo con las asociaciones de vecinos, que representamos a los vecinos. Que dejen de cuestionar nuestros procesos internos, porque son transparentes”, dice Lorinda Fernández, de la Agrupación Miño, que aglutina 22 asociaciones del perímetro rural ourensano.

Ambos representantes vecinales coinciden en sus argumentos, para Lorinda es cierto que se están haciendo cosas en la ciudad, pero es insuficiente y Manuel también pide más respeto para las asociaciones vecinales, sobre todo “al alcalde” con las formas.

Demandan invertir más en servicios sociales, acordar de una vez por todas el planeamiento urbanístico de la ciudad, planificación en los presupuestos, renovación de las concesiones caducadas y en precaria y sobre todo que “lleguen ya las elecciones municipales de 2023, que pase rápido 2022, a ver si se pueden ir todos los políticos entre los 27 no dan arreglado nada”, dice Manuel Mosquera.

A lo que Lorinda añade que “aunque lleguen las municipales puede ser un arma de doble filo porque podría pasar lo mismo que hasta ahora que al final, pase lo que pase siempre sale perdiendo la ciudad”. Para la Agrupación Miño, los populares son “los grandes culpables” de la deriva de la tercera ciudad de Galicia y para Manuel Mosquera “los funcionarios y técnicos están haciendo una gran labor”.

La oposición, otro suspenso

Cuando la gestión municipal va mal, la alternativa siempre se mira en frente en la oposición, pero desde la Federación Limiar y la Agrupación Miño, que suman más de 60 asociaciones vecinales, también suspenden a la oposición. Manuel Mosquera arguye que “para gestionar una ciudad parece que solo vale tener una mayoría absoluta como pasó con Cabezas, que no digo que lo hiciera bien ni mal, pero se hacían cosas. Ahora ya se ve que unos están bloqueando a otros, parece un no porque sí y no piensan en el daño que le están haciendo a Ourense y a los vecinos”.

Lorinda coincide en el mismo argumento y explica que “parece que no hay voluntad de llegar a acuerdos y desarrollar la ciudad, no existe diálogo entre los grupos para mejorar las cosas de la ciudad”.

El descontento es generalizado con el gobierno bipartito y también con la oposición. Ellos, los vecinos, descartan saltar a la palestra política pero piden examen de conciencia a los 27 para que en 2022, Ourense sea mejor ciudad, más respetuosa, más moderna y con una clase política a la altura de lo que demanda la sociedad ourensana. “Que dejen de jugar con nosotros, tanto unos como otros”, finaliza Manuel Mosquera.