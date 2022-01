Xosé Luis Álvarez, referente de la Enfermería en Ourense: "Cierro una etapa de 40 años"

Xosé Luis Álvarez no perdonó ni el último día del año. Trabajó en la vacunación para llegar al final de una etapa vital acompañado de un grupo de personas a las que les tiene estima profesional y humana, porque eso es la esencia de la Enfermería.

El ourensano se jubila tras 40 años en el sector sanitario y sus compañeros no quisieron perder la oportunidad de regalarle todo su afecto y una pluma. Xosé Luis dice que “me la regalaron porque me gusta mucho escribir con pluma y creen que tengo que hacer un libro de la historia de la Enfermería en Ourense, no solo yo sino con otras personas que también estuvieron ahí en los últimos años. Saldrían reflexiones que serían una base para la memoria colectiva y para reflejar lo que fue la enfermería a las generaciones que vienen”.

Deja 40 años de una profesión que “es la más bonita, para mí es una liberación mi trabajo, entiendo que haya personas que no se encuentren cómodas, pero para mí fue una etapa que te deja pegada. Cierro una etapa de 40 años de vida donde las relaciones humanas con la gente, independientemente de los problemas, fueron muy satisfactorias y cargadas de recuerdos y anécdotas”.

De 1982 a la pandemia

Su primer contrato fue de seis meses en Castrelo do Val. De aquella etapa recuerda que “no había atención primaria, había casas de médicos y consultorías privadas, pero me acuerdo especialmente de la precariedad. En Castrelo do Val, había zonas de montaña que no tenían carreteras y tenías que acceder por pistas, pero pistas que para llegar a algunas casas no pasa al coche por lo que tenías que ir andando. Y sobre anécdotas humanas me acuerdo de ir en un Land Rover y tener que bajarnos para llegar a una casa de una aldea a pie donde yacía una persona en la cama que necesitaba medicación. Para mí esa época fue muy dura y exigente, porque por ejemplo veías a gente con cáncer avanzado sin atender, en situaciones terminales y con experiencias muy duras, por lo que se hacía duro. Pero después veías la calidad humana de la aldea y los vecinos, que te enternecía”.

Sobre anécdotas humanas me acuerdo de ir en un Land Rover y tener que bajarnos para llegar a una casa de una aldea

Sus inicios hablar de precariedad no solo social si no en recursos materiales y personales con escasez de profesionales sanitarios en el rural ourensano. Tras Castrelo do Val, pasó por Allariz, Xunqueira de Ambía, un pequeño espacio de tiempo por el servicio de Radiografía del CHUO y estuvo 16 años en el centro de salud de A Cuña donde ejerció 8 como coordinador de Enfermería. Tras ese periplo, estuvo cuatro años como Director de Enfermería del CHUO, para atender en Medicina Interna cinco años, ser un enfermero de quirófano durante tres y atender a los vecinos y vecinas del centro de salud de Maceda durante los últimos años de su vida laboral.

De todo ello tiene anécdotas para un libro, pero con especial atención recuerdo la evolución tecnológica que supuso el ordenador en el sistema sanitario. Xosé Luis dice que “vivíamos en una época donde antes se escribía el expediente clínico a mano y se archivaba manualmente y la llegada del ordenador supuso una revolución. En aquella época hay anécdotas divertidas porque éramos 'analfabetos digitales' y había que hacerlo a ordenador, los pacientes nos decían que mirábamos más al ordenador que a ellos. Fue una época donde realmente había personas con dificultades para ejecutar un nuevo sistema informático y donde todo cambió”.

Echando la vista al pasado Xosé Luis dice que “todo cambió muchísimo. Hay que pensar que cuando yo empecé a trabajar no había centros de salud, lo que era la Atención Primaria no existía y la tecnología en el sistema sanitario era precaria. Por no haber, en determinados sitios no había electros y tampoco había una unificación a la hora de archivar expedientes clínicos ni nada. Todo eso cambió, fueron cambios brutales con la transferencias de competencias al Sergas y donde todo fue evolucionando, pero parece que algunas cosas estructurales no se dan solucionado, como poner a la Atención Primaria donde se merece y donde tiene que estar, porque existe un déficit de recursos humanos y materiales y la verdad me marcho con esa pena de que no se dé respuesta a estas situaciones porque repercuten directamente en la población”.

Me marcho con esa pena de que no se dé respuesta a la falta de recursos personales y materiales

Nunca pensó que el sistema sanitario sufriera tantos recortes y no se diera solución a problemas perennes, tampoco terminar su vida laboral con una pandemia. Fue el primer sanitario vacunado tras pinchar a Inocencio Corbal, primer vacunado en la provincia de Ourense. Todo un reto para la Enfermería que superó con creces. Xosé Luis arguye que “la pandemia trajo consecuencias negativas, muy negativas, pero la Enfermería salió reforzada de toda ella, fue esencial. Pero preferiría que no pasaran estas cosas para dignificar y valorar el trabajo de los miles de enfermeros y enfermeras que hay en Ourense”.