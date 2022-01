Hasta hace unas semanas, era imposible entrar en Twitter sin encontrarse con el anuncio de algún periodista fichado por un medio, o que emprendía un proyecto personal, por lo general “apasionante”. En esta profesión somos tan inquietos como ingenuos.

En los últimos días del año han abundado los anticipos de los nuevos propósitos, así como las recomendaciones que revisan el pasado, en formato lista. Hay más resúmenes que leer y más podcast que escuchar que los propios libros y discos imprescindibles.

Al final, peco de previsible y siempre acabo enredado con las mismas canciones añejas y las lecturas que llevaban meses en la estantería, y que ya no están al día del hype.

Pero me escudo en la creencia de que A love supreme o Vía Chicago siguen siendo insuperables en 2022, y doy por bueno el año si he releído o volveré a versos como los del poema ‘Solamente’, de Alejandra Pizarnik: “Ya comprendo la verdad, / estalla en mis deseos, / y en mis desdichas, / en mis desencuentros, / en mis desequilibrios, / en mis delirios. / Ya comprendo la verdad, / ahora / a buscar la vida”.

A mayores, hay hechos irrefutables: la fiesta de Fin de Año de 1961, en el Carnegie Hall de Nueva York, es la mejor de la historia sucedida y de la que esté por llegar. Sonny Rollins, John Coltrane, Nina Simone y Thelonious Monk en la misma celebración: el paraíso por una entrada de entre 3 y 5 dólares.

No sé cómo sería 1961 para algunos, pero acabó por todo lo alto en Nueva York. Santo cielo menuda Nochevieja. pic.twitter.com/2Ehi3DRewR — Fernando Navarro (@fernavarro17) 1 de enero de 2022

Me gustó el mensaje, en la víspera de Nochevieja, de una tuitera, más sincera que la media en las redes sociales: “Mi propósito para 2022 es no leer”.

No recuerdo ninguna recopilación demasiado provechosa salvo cuando, en la quinta temporada de The Office, Pam aconseja a Michael que anote sus propósitos para su recién creada empresa, un encargo con el que, sobre todo, intenta que su jefe trabaje, tal vez la gran meta por conquistar de la clase obrera.

Hacer una lista –contó Juan Tallón en un artículo de hace casi diez años– “es una maniobra primaria. Naces, creces, follas —a poca suerte que tengas—, haces listas, mueres. En el fondo, la vida son unos pocos verbos separados por comas y, muchas veces, mala letra. Es decir, la vida es una lista”, escribió.

Cuando llega el momento de cambiar de calendario me cuesta tanto hacer recuento como diseñar los objetivos futuros. No soy capaz de proyectar arquitectura del corto y medio plazo. Todos los días rehacemos el plan aplicando la frase de Beckett, fracasando de nuevo, fracasando mejor, pero en los últimos y en los primeros días del año simplemente me entrego a la inercia.

Mi madre siempre me decía que el nuevo ejercicio comenzaba de verdad a la hora de volver al colegio, tras pasar el verano “a monte” (según sus palabras). Hasta que ya era un ciudadano crecidito no me preocupé demasiado por fijar las metas de costumbre por estas fechas. Spoiler, no hace falta una lista, el futuro se resume en pocas sílabas: seguir remando.