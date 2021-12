Xinzo aprueba casi 8 millones de euros de presupuesto: “Los mejores en el contexto actual”

El grupo de gobierno de Xinzo, que preside la socialista Elvira Lama, aprobó ayer los presupuestos para 2022, que ascienden a casi 8 millones de euros, y se enumeraron casi una treintena de actuaciones realizadas en el último año, tanto en el rural como en la villa. Para la alcaldesa se trata de unas cuentas “realistas”.

Los presupuestos cuentan con un apartado de ingresos, 8.007.000 euros, de gastos por 7.846.000, y se contempla la reducción del 2% que exige el Ministerio de Hacienda al estar este Concello sometido a un Plan de Ajuste. Lama explica que están “basados en el control del gasto público, buscando siempre la eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos”, e insiste en que “son los mejores que se pueden presentar en un contexto como el actual”.

En cuanto a inversiones, las actuaciones pendientes de realizar para 2022-2023 ascienden a casi 4 millones de euros, destacando la rehabilitación del edificio multiusos de las piscinas o la reforma de los accesos al municipio por la avenida de Madrid y la de Ourense. Lama también puso el acento en las cifras de las inversiones ejecutadas asegurando que reflejan que, “con todas las limitaciones a las que estamos sometidos, este grupo de gobierno ha invertido más en estos dos años y medio que el anterior grupo en todo el mandato”.

El PP ve poco para invertir

Desde el PP basan su voto en contra en la “falta de coherencia en lo social” y critican que se quiera “vender hechos mintiendo a los vecinos. No se puede rebajar una partida de contingencia que es para imprevistos como esta pandemia, minorando de 150.000 a 100.000, cuando lo justo y necesario sería elevarla”. El grupo añade que “no se pueden prometer subvenciones o condonaciones de impuestos que luego no llegan a los destinatarios como con la tasa de basura a los hosteleros”. Los populares señalan que no se cumple con los autónomos, empresarios, hosteleros, agricultores y ganaderos en el tema social ni en la inversión real que necesitan los vecinos. Sobre las obras ejecutadas, dice el PP que “son en la mayoría gastos en pintura y flores”, y si el presupuesto de 2021 “llevaba una inversión de casi un millón para hacer ‘cousiñas’ (según ellos), no queremos imaginarnos que van a hacer con 380.000, casi la tercera parte de la inversión para 2022”.