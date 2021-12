Termas, PXOM, transporte urbano: La oposición pone deberes a Jácome para 2022

El Gobierno local que preside Gonzalo Pérez Jácome, y de cuya gestión suele hablar en primera persona, pese a haber reeditado el pacto de gobierno con el PP, remata el año con “muchas asignaturas pendientes”, según los grupos de oposición, una lista larga y compleja, afirman, pero que tiene prioridades que el regidor, afirman y sus ahora socios, no deberían demora más.

Si, desde hace años, la prioridad es el Plan General de Urbanismo, es una urgencia, pues la ciudad suma ya más de dos lustros sin un PXOM aprobado, en lo que coinciden además los grupos, incluida la edil la Termalismo del PP y por tanto miembro del bigobierno municipal, Flora Moure, es en que hay que sacar adelante las termas.

Jácome quiso asumir esta gestión, pero “no se ve ningún tipo de avance que haga presumir que la apertura va a ser a medio plazo”, indica José Araújo portavoz municipal del Ciudadano.

Los servicios municipales más importantes del municipio, siguen en precario, pendientes de licitación para su renovación y en algún caso también están obsoletos. Eso ocurre con la ORA, grúa, plan semafórico, limpieza, servicio municipal de buses urbano. Agilizar la obra de la Plaza de Abastos de As Burgas; reabrir mediante un proyecto rentable y capaz la plaza de abastos de A Ponte, son otras de las prioridades , según la oposición.

“Urge un presupuesto”

Para José Araújo, portavoz de Ciudadanos, partido que, pese a las discrepancias, ha optado por apoyar en temas de importancia al bipartito, “para no bloquear la ciudad”, según señaló el propio Araújo , lo primero “es aprobar un presupuesto municipal, algo que no han conseguido, para poder trabajar en firme”.

También coinciden los grupo que realizaron una escueta lista de de prioridades, necesarias para desbloquear el Concello de Ourense –salvo el PSOE que declinó opinar– es reabrir las termas públicas de la ciudad, un motor turístico ahora parado.

“Sin embargo no hay nada avanzado espeto a las termas, al PXOM, ni en lo relativo a la ciudad, creo que anteponen sus interesas como partidos ( PP y DO) a los de la ciudad, y lo que debería de ocurrir en este gobierno es que se disuelva y venga otro”, considera Araújo

Le sorprende, como edil de Transportes que fue en su día, que el alcalde hablara ayer de comprar 40 nuevos autobuses urbanos , “pero no de aprobar un pliego de transporte, que es el que realidad va a darle a esta ciudad el nuevo modelo de movilidad que necesita”, indica.

Comercio local

Para el grupo municipal del BNG, además del PXOM y el termalismo, el Concello debería de hacer “una apuesta inequívoca por el comercio local, comenzado para ello por la puesta en valor de las plazas de abastos”, indica el portavoz nacionalista en el Concello, Luis Seara. Los cierres en especial en el casco histórico han sido constante.

Ese proyecto debe incluir la reforma integral de la plaza “y de todo su entorno. La otra prioridad “ha de ser la de poner fin a la precariedad de la mayoría de las concesiones municipales.” La cultura, es ya un tema que el BNG ni se atreve a tocar “pues sobre la “desfeita” cultural, ya nada se puede pedir a este gobierno letal”, apunta Seara.

Para el PP, en su condición de socios de gobierno de Jácome, lo prioritario para 2022 es que “finalicen los trabajos para poder adaptar las termas a la nueva legislación y a la situación sanitaria, con el fin de abrirlas con total garantía de seguridad y salud. Desde la Concellería de Termalismo estamos dando todos los pasos que están en nuestras manos, pues es una prioridad incuestionable”, indica Flora Moure.

Residencia de mayores

Otro de los temas prioritarios para el PP es que “el PSOE, el BNG y los tránsfugas decidan por una vez pensar en Ourense, antes que en sí mismo, y se pueda desbloquear la residencia de mayores de la Fundación Amancio Ortega”, indica Flora Moure. “Por culpa de su irracional bloqueo, nuestra ciudad es la única de Galicia que no tiene ese proyecto, negando la posibilidad de crear 120 plazas para nuestros mayores y 100 empleos”.

Un bigobierno en el que el alcalde aprobó la compra de buses, y el PP votó en contra

Para los grupos de oposición, el bigobierno PP-DO del Concello, es solo “de conveniencia”, por lo que creen que el próximo año se avecina tan difícil como este, , pues a menudo “el personalismo” de Jácome, afirma C´s, hace que haga cosas sin consultar ni consensuar ni con sus socios. Ayer, la portavoz del PP, Flora Moure ratificaba de algún modo las críticas, al hacer público que se habían visto obligados a votar en contra de la compra de 40 nuevos buses urbanos, aprobada en junta extraordinaria de Gobierno por DO, el partido del alcalde, porque este no les había presentado previamente los informes preceptivos. “Nosotros jamás podemos votar en un órgano ejecutivo, algo tan importante, sin analizar toda la información”, indicó Moure, y a pesar de que el alcalde daba por hecha la compra, la concejala popular señala que “al no ser retirado ese punto el orden del día para tener toda la información”, el PP tuvo que votar en contra. Consideran además que los 14 millones que propone el alcalde, es una altísima inversión, y hay en el mercado ofertas más ventajosas, sin tener que pagar esa cantidad de dinero”, alegó la portavoz popular. Al menos en la junta de gobierno local celebrada ayer hubo acuerdos unánime, y se concedió la licencia al Instituto Nacional de la Seguridad Social para ejecutar obras de reforma de la primera planta del edificio en la calle Juan XXIII, con una inversión de casi 700.000 euros. En la misma sesión, se aprobaron también, como anunció Flora Moure, los convenios de colaboración con las federaciones de asociaciones vecinales Limiar y Miño.

Congelación del precio de las tasas municipales

El Concello de Ourense anunció ayer que congelará el precio de las tasas, impuestos y precios públicos municipales para 2022. El alcalde confirmó la decisión del gobierno, de que los diferentes tributos municipales no experimenten ninguna subida. “Es un orgullo como alcalde, poder decirles a los ciudadanos de año 2021 se congelan para 2022”, dijo Jácome.