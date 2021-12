Jácome ratifica, que no rectifica: “Haré lo mismo de lo que se me acusa, porque es legal”

El alcalde de Ourense presidió ayer el último pleno de 2021, una sesión extraordinaria urgente para aprobar la cuenta general del Concello de 2020 , trámite realizado ya fuera de plazo, pues tendría que haberse ratificado y enviado al Consello de Contas antes del 15 de octubre.

Pero, contra todo pronóstico, el debate fue político, no económico, y un día después de comparecer en sede judicial, acusado de un delito de malversación de caudales públicos por desviar fondos de su grupo municipal a su televisión, Gonzalo Pérez Jácome adelantó que, en 2022, seguirá haciendo “lo mismo de lo que se me acusa, porque lo que hicimos, hacemos y haremos, es legal”.

Aprovechando su último turno de palabra plenario, repartió críticas para todos, insistió en llamar “bodrios culturales” a los proyectos de grupos teatrales consolidados de la ciudad, como Sarabela –otro de los colectivos de la cultura con lo que está en conflicto–, y defendió de nuevo su política de reparto de ayudas a hostelería y autónomos durante la pandemia, como unas de las de mayor cuantía y mejores de España.

La cuenta general 2020 del Concello contó con los votos favorables de PP, DO, Cs y de Laureano Bermejo (grupo mixto) y se aprobó gracias a la abstención de PSOE, así como de exediles de Jácome, ahora en el grupo mixto.

El Concello dispuso en ese ejercicio 2020 de casi 194 millones de euros, pero solo gastó 93,9 millones. Otro motivo de crítica a la gestión. El BNG votó en contra, y argumentó de forma extensa sus razones, avaladas por informes negativos, como el de Intervención, irregularidades, como la falta de información sobre algunas desviaciones de financiación en servicios como la Unidad de Conductas Adictivas, o Ayuda en el Hogar.

También criticó aplicaciones informáticas no actualizadas y problemas en tesorería o patrimonio no inmatriculado en el inventario de bienes del Concello, que no refleja por lo tanto el patrimonio material e inmaterial de esta administración.

El pleno aprobó también, en este caso por unanimidad, el reconocimiento extrajudicial de crédito de las aportaciones del Concello a la escuelas Galiña Azul, correspondientes a 2019, por 203.000 euros.

El alcalde volvió a ratificar en su último pleno de 2021 que sus posturas son inamovibles al poner en valor su política social, su nuevo modelo de arte y festejos, que no de cultura, y dejó claro que en 2022 sus “enemigos” serán los mismos.

El alcalde gana un cuarto edil afín

El pleno arrancó ayer con la toma de posesión de Antonio Fernández Martín, quien iba en el número 11 de la lista de DO a la Alcaldía de Ourense en las municipales, y que ocupará el escaño del dimisionario Miguel Caride, uno de los exconcejales díscolos de Jácome. El grupo municipal del alcalde gana así un cuarto concejal afín, pero sigue lejos de la mayoría. Antonio Fernández deja vacante, a su vez la plaza de asesor político de Jácome. Llega con un aval, el haber sido uno de los pocos asesores del regidor que no se han ido ni fueron despedidos de su gabinete.