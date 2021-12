“La anulación de cenas de Nochevieja es constante al suprimir orquestas y bailes”

Los restaurantes de Ourense cuyas cenas de Nochevieja llevaban incluido en el precio, junto con el menú, una fiesta posterior con cotillón en el local, están siendo las más afectadas por las nuevas restricciones de horarios a la hostelería. “El obligado cierre a la una de la madrugada nos está generando un continuo goteo de anulaciones de reservas en las últimas horas, pues los clientes no pueden disfrutar del baile con orquesta previsto en el precio y se han cancelado muchísimas reservas”, lamenta Gonzalo Carballeda, propietario del restaurante Río, en rúa Ervedelo.

Otros restaurantes como A Carballeira de Santa Cruz, un clásico de las cenas de Nochevieja con baile, con un aforo de hasta 200 comensales y que estaba casi al completo para disfrutar de un menú de 135 euros para Fin de Año, ha visto como se desplomaban las reservas.

“A día de ayer caímos a los 21 comensales confirmados para Nochevieja, pues el cierre a la 1 de la madrugada nos obligó a suspender el contrato con la orquesta, así como aperitivos de pie, barra libre y otros complementos que ahora no están permitidos y eran los que justificaban el precio del menú”, explica Luis Hermida, maître del conocido restaurante ourensano.

Como solución de urgencia de este y otros locales , “optaremos por dar menús a la carta y reduciremos también el precio del menú que teníamos previsto, pues aunque son productos de alto nivel, no incluye ya los complementos posteriores. Habrá que empezar algo más temprano, para que los comensales tengan tiempo para cenar, tomar las uvas y luego irse tranquilamente una hora después”, indica Hermida. Lo que tenemos claro es que aunque vengan dos mesas no abandonaremos a nuestros clientes y que los que asistan disfrutarán de gran distancia de seguridad”.

El presidente de la Unión de Hosteleros de Ourense, Javier Outumuro, reconoce que “los restaurantes tradicionales como el mío no nos vemos tan afectados, porque mantenemos los mismos horarios de Nochevieja, pero locales como Oira Playa pasaron de 250 reservas a 20 ayer, al suprimir el cotillón incluido en el menú”.

El ocio nocturno mantiene la opción mayoritaria de cierre

Algunos locales de ocio nocturno, cuyo horario máximo de apertura es hasta las 3 de la madrugada, decidieron ayer no abrir o devolver las entradas vendidas para Nochevieja, como la discoteca Luxus, ante las nuevas normativas sanitarias, que cambian por minutos. “Debido a la situación sanitaria actual y a las medidas de restricción impuestas por la Xunta con referencia al ocio nocturno, informamos de la cancelación del evento de fin de año y también del cese de nuestra actividad, desde el 30 de diciembre y hasta nuevo aviso”, indicaba la dirección de discoteca Luxus, que había vendido ya las entradas a un precio de 25 euros para este fallido evento. Mostraban su pesar por la cancelación, “pero se hará la devolución íntegra de entradas y las de los reservados VIP. Muy pronto les informaremos de los horarios y taquillas de devoluciones”, señalaron. Es una medida casi generalizada. Otros, además, apuestan por optar a esa línea de ayudas desde 2.500 euros que anunció ayer mismo la Xunta para los locales de ocio que decidan no abrir en Nochevieja. Entre los pubs de la ciudad, que hace unos días anunciaban su reapertura en Fin de Año tras casi dos años clausurados por la pandemia, estaba el Heaven. “Lamentamos comunicaros que no abriremos nuestras puertas en tanto no haya un horario compatible con el ocio nocturno”, señalaban ayer en sus redes.