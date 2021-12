“La política científica no puede cambiar cada 4 años, necesita visión a largo plazo”

La gallega Yolanda Prezado (Verín, 1977), especialista en física médica, forma parte del kilométrico listado de jóvenes investigadores formados en España que acaban desarrollando su talento científico en el extranjero. Ella cursó estudios en Galicia, en la Universidad de Santiago de Compostela, y tras pasar por Pamplona se instaló en Francia. En 2011 la fichó el Centro Nacional para la Investigación Científica (CNRS) donde dirige un prometedor proyecto que no solo ha recibido el respaldo económico de la Unión Europea (2 millones de euros), sino que le ha valido la medalla de investigación de la Academia de Ciencias de Francia (Académie des sciences). La técnica de radioterapia de haz de miniprotón (pMBRT) que desarrolla introduce mejoras en el tratamiento de tumores radiorresistentes y de mal pronóstico, como los gliomas de alto grado.

–¿Cuándo fue consciente de su vocación científica?

–Siempre me interesó la ciencia, en general todas las ramas. Pero fue en el instituto, como adolescente, cuando fui activamente consciente de que quería dedicarme a la investigación científica.

–Eligió Física, una carrera en la que todavía hoy la presencia femenina es escasa. ¿Tuvo que sortear muchos obstáculos?

–No, no he tenido o no he sentido ningún obstáculo o dificultad ligado al hecho de ser mujer. Las dificultades que me he encontrado han estado ligadas a las características de mi profesión, pero no al hecho de ser mujer.

–¿Cómo recuerda su etapa universitaria en Santiago?

–La recuerdo con mucho cariño. Fue una de las etapas más expansivas de mi vida a todos los niveles, intelectual, social, etc. Recuerdo con especial cariño la buena sintonía y camaradería con mis compañeros de facultad, las discusiones con gente muy diferente, la alegría que se respiraba.

–Tras realizar su tesis en física nuclear se formó en radioterapia en Salamanca. ¿Por qué eligió la física médica y en concreto el tratamiento del cáncer?

–Siempre me interesaron otras disciplinas como la biología y la medicina. Empecé a interesarme de manera más concreta por la física médica en el último año de carrera, cuando me aceptaron en el Summer Student Programme del GSI (una gran instalación de física nuclear en Alemania), en concreto en el departamento de biofísica, donde estaban desarrollando los primeros tratamientos de terapia de partículas contra el cáncer, una forma de radioterapia muy avanzada. Después de ese verano empecé mi tesis en física nuclear experimental y como en España no había instalaciones, para realizar los experimentos viajábamos a distintos centros europeos o internacionales. Durante las estancias en esos centros conocí otros programas y líneas de investigación en física médica. Me pareció un tema muy interesante, con beneficios directos para la sociedad. Y al acabar mi tesis, decidí cambiar la orientación de mi trabajo.

–Ya tenía un puesto de trabajo cuando surgió la posibilidad de acceder a una plaza en el European Synchrotron Radiation Facility de Grenoble para investigar nuevas técnicas de radioterapia. ¿Fue fácil abandonar España?

–No, fue un salto al vacío y una gran apuesta. Nunca es fácil salir de la zona de confort, enfrentarse a una vida nueva en otro país, otro idioma, otros retos e incertidumbres, pero me hubiese arrepentido si no aprovecho esa oportunidad.

–En 2011, el mismo año que obtuvo la plaza de funcionaria como científica titular del CNRS le concedieron aquí la Ramón y Cajal pero la rechazó. ¿Por qué lo hizo?

–El puesto del CNRS era y es un puesto permanente (funcionario), mientras que la Ramón y Cajal era un contrato de 5 años y una promesa de poder optar plaza al final, pero que en ese momento se estaba incumpliendo en muchos casos. La Ramón y Cajal es un contrato muy prestigioso, y estoy honrada de que el jurado me seleccionase aquel año. Tomé la decisión que me pareció más segura en aquel momento. La investigación científica requiere estabilidad, visión a largo plazo, y es muy difícil poder realizar un buen trabajo si no se dispone de varios años por delante en un mismo sitio. Además, para poder optar a proyectos de investigación muchas convocatorias exigen un puesto permanente. En España en aquel momento había poca alternativa para investigadores jóvenes.

–¿Se arrepintió alguna vez?

–No, realmente.

–¿Se ve a sí misma como parte de la ‘fuga de cerebros’ que vacía España de talento?

–Ya no me paro ni a pensarlo pero supongo que sí, que formo parte de ese gran número de profesionales de distintas ramas que ejercemos en el extranjero.

–¿Percibe cambios en la apuesta por la investigación y la innovación en España en los últimos 10 años?

–Realmente no. El problema sigue siendo la falta de una inversión consecuente sostenida en el tiempo y una visión real a largo plazo. La política científica no puede ser algo que cambie cada 4 años. Hay que tener un plan estratégico a mucho más largo plazo, resolviendo cuestiones tan importantes como el futuro de los jóvenes científicos. Yo sigo viendo que los jóvenes no tienen demasiadas opciones, que se estabilizan cada vez más tarde, muchos con 45 o 50 años. Es frustrante formar a doctorandos de alto nivel sabiendo que si quieren seguir van a tener que irse fuera o estar en condiciones precarias mucho tiempo. No se puede trabajar adecuadamente pensando que en dos meses se acaba tu contrato y no sabes qué vas a hacer.

España no ofrece tampoco muchas otras opciones profesionales para los científicos, por ejemplo, I+D en empresa. Esa es otra estrategia en la que habría que invertir, atrayendo empresas de alto nivel o apoyando la creación de nuevas empresas biotecnológicas, por ejemplo. Esto sí que se está intentando hacer en Santiago, por ejemplo, con el parque biotecnológico de la Sionlla. Veo que la mayoría de los equipos no tienen una financiación adecuada y que hacen auténticos malabares. Sigo sin ver una visión sólida a largo plazo. Sí veo un cambio muy importante y positivo en cómo la sociedad percibe la ciencia y a los científicos. Ojalá esto acabe traduciéndose en medidas políticas.