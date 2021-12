“La acusación contra mí no tiene base” dice Jácome, tras declarar por malversación

“Quedó todo claro. Los gastos del partido están justificados. La acusación contra mí no tiene base” aseguraba ayer el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, después de prestar declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ourense, en relación a una querella de la Fiscalía, que decidió actuar, tras recibir una denuncia anónima por posible malversación de caudales públicos contra el ahora regidor.

El Ministerio Público está investigando ese posible desvío realizado por Jácome, para otros fines, de 100.000 euros procedentes de las subvenciones del Concello para el grupo municipal Democracia Ourense, el partido del alcalde, cuando el actual regidor todavía estaba en la oposición.

Gonzalo Pérez Jácome, que llegó a los juzgados acompañado de su número 2 y teniente de alcalde Armando Ojea y de una letrada, aclaró a la salida que solo había prestado declaración ante el juez, pues no asistió el Ministerio Fiscal.

“Me preguntaron por todo y todo está perfecto. Nuestro partido tiene gastos, como todos, y todos están justificados. Se pagan, se entrega una factura y punto. Son habas contadas” declaró a la salida del juzgado. A la pregunta de qué le parece que la Audiencia Provincial haya pedido investigar, al ver apariencia punible en este asunto indicó que “es un mejor formalismo, lo de la denuncia no tiene más base”.

Horas después el alcalde aseguraba en sus redes que tiene “preocupación cero por esta denuncia anónima sin base, pero por la que se ha querellado Fiscalía ”. Añadió además el alcalde que, tras prestar declaración ante el juez “acto seguido y ya que trabajo toda la tarde, al salir (del juzgado) he aprovechado para parar en el pabellón de deportes de Os Remedios hacer una sentadillas y lo que cuadre”, indicó, tratando de quitar hierro y mostrar su plena tranquilidad tras una declaración en sede judicial, que antes trató de evitar a través de un fallido recurso.

Dos cheques para su tele privada

La denuncia anónima que ahora investiga Fiscalía, incluía datos como el desvío de dos cheques de 20.000 y 30.000 euros procedentes de las subvenciones que el Concello da a cada grupo político, en este caso a DO, y que Jácome destinó a Auria, la televisión propiedad del alcalde. En el recurso ante la Audiencia, o con el que el alcalde había tratado de evitar su comparecencia en el juzgado señaló que la Fiscalía basaba su querella en indicios y hechos no demostrados, y afirmaba que “no es delito”, que parte de las subvenciones de un grupo municipal se dediquen ha hacer publicidad de DO en una televión, en este caso la suya. Su recurso no tuvo éxito y la Audiencia dio luz verde a la investigación al ver en los hechos denunciados “apariencia punible”