Tras varias semanas de actividades y colaboraciones con entidades, particulares y empresas con el objetivo de recaudar alimentos y juguetes en la Operación Quilo, ayer los voluntarios de la asociación juvenil Amencer dedicaron la jornada a clasificar en sus instalaciones los distintos productos de alimentación, así como a limpiar y empaquetar los juguetes que recibirán los más pequeños para esta Navidad.

Después de cumplir con esta tarea de organización, hoy está prevista la entrega de todo lo recaudado a 20 Cáritas parroquiales, que a su vez lo repartirán, a partir de este mismo miércoles, a centenares de familias en situación vulnerable y riesgo de exclusión de los distintos barrios de Ourense. La solidaridad al rescate.

Música

Concierto de la Coral del Liceo

El salón noble del Liceo de Ourense es el escenario, esta tarde, de un concierto de Navidad a cargo de la coral de este club sociocultural ourensano. El evento va dirigido a todos los socios de la entidad, con un programa con villancicos de todo el mundo, para celebrar estos días. Además, para terminar el directo, la coral presentará el “Himno do Liceo”, con letra de Armando González López y composición, armonía y producción José Luis Fernández Carnicero.

Hoy, a las 20 horas.

Cine

“Aura 1964”, de Ignacio Vilar

En el edificio de usos múltiples del Concello de O Barco de Valdeorras tendrá lugar la presentación de “Aura 1964”, de Ignacio Vilar. Acompañando al autor estará Laura Fernández, colaboradora en el proyecto cinematográfico.

Jueves día 23, a las 20 horas.

Navidad

Parque de aventuras

Instalación de puentes tibetanos y cuerdas con dos niveles de dificultad en el Posío. Acceso gratuito por orden de llegada. Hasta el 10 de enero.

De 11.00 a 13.30 y de 16.30 a 20.30 horas.

Poboados de Nadal

Instalados en el Parque San Lázaro y Bispo Cesáreo. Talleres infantiles y mercado de productos.

Belén de Baltar

Conjunto escultórico de más de 3.000 piezas del artista ourensano Arturo Baltar. En la Praza de San Cosme. Puede visitarse hasta el 6 de enero.

De 11.30 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 (excepto los día 25, 1 y 6 que abrirá de tarde).

Pista de hielo

En la terraza superior del centro comercial Ponte Vella, con acceso desde la planta de ocio.

Hasta el miércoles 22 de 17.00 a 21 horas, y desde el 23 al 9 de enero, de 11.00 a 22.00.del acto.

Exposiciones

“Tigres coma cabalos”

A Biblioteca Nós acolle unha mostra homenaxe a Xela Arias: “Tigres coma cabalos”. A exposición itinerante promovida pola Xunta, no marco da programación institucional das Letras Galegas 2021, permanecerá no espazo ourensán ata o 15 de xaneiro, tras o seu paso polo Museo do Mar de Galicia, en Vigo, e o Museo do Pobo Galego, en Santiago de Compostela. Recupérase 31 anos despois unha das obras máis emblemática e vangardista de Xela Arias, realizada en colaboración co fotógrafo Xulio Gil. A partir de 24 obras individuais iniciais, cada artista traballou sobre as pezas do outro ata acadar dúas ducias máis de creacións. Así, a exposición componse de 48 paneis que recollen este resultado combinatorio de textos e imaxes.

Ata o 15 de xaneiro.

“Tierra de sueños”, de CristinaGarcía Rodero

“Tierra de sueños”, de Cristina García Rodero. La colección de 40 fotografías puede visitarse en la avenida de Pontevedra, al aire libre. Las imágenes reflejan la vida cotidiana de los habitantes de Anantapur, en el estado de Andhra Pradesh, una de las zonas más pobres de la India.

Hasta el 7 de enero.

“Néboas de luz. Unha mirada aGalicia”

Recorrido por la historia dle arte más reciente a través de la Colección CGAC. Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Hasta el 16 de enero.

“Tarecos”, de Alejandro Caporale

Fotografías inspiradas en el movimiento Dadá. Puede visitarse en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.

Hasta el 16 de enero.

“Time-Lapse”, de Xan Padrón

La Sala Valente muestra la colección “Time-Lapse”, del fotógrafo ourensano Xan Padrón. Una serie de retratos humanos de ciudades alrededor del mundo.

Hasta el 23 de enero.

Símbolos xacobeos e imágenes de Santiago

La Sala Afundación de la Praza Maior acoge la exposición “Símbolos xacobeos e imaxes de Santiago nos impresos do barroco compostelán”. Unavisión renovada del Apóstol Santiago a través de documentos compostelanos de los siglos XVII y XVIII.

Hasta el 16 de enero.