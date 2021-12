Recientemente se dio a conocer una partida de gasto que la Consellería de Sanidade reservó para adquirir un ecógrafo portátil de última generación para el hospital comarcal de Valdeorras, por un importe de 24.465 euros. Además, se añadirán un nuevo ecocardiógrafo y un nuevo ecógrafo ginecológico.

“Este último simplemente sustituye a uno que ya había pero que se estaba quedando un poco desfasado. El nuevo es mejor en la resolución de la imagen que ofrece y, como ocurre con todo el material electrónico de estas características, el software va aumentando servicios nuevos. Lo cambiamos, únicamente, porque va a suponer una mejor atención”, reseña Mar Vázquez, directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

En el caso de los ecocardiogramas, el equipo presenta otra ventaja: es un método rápido (de 3 a 5 minutos) no invasivo, con una gran sensibilidad, no necesita preparación previa y se puede realizar y repetir en cualquier paciente sin necesidad de movilizarlo.

Al mismo tiempo, no requiere medios de contraste, no tiene radiación (como la radiografía de tórax o el TAC) y no tiene prácticamente contraindicaciones, por lo que se está implantando como una técnica de referencia en Urgencias y para pacientes oncológicos.

“Hasta ahora, estos pacientes oncológicos tenían que desplazarse hasta el CHUO para realizar sus pruebas diagnósticas, aunque al resto de personas sí se les podían hacer los ecocardiogramas con la máquina anterior”, puntualiza la profesional.

Todo esto, según considera Vázquez, no supondrá un gran alivio en las listas de espera del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, porque a fin de cuentas eran pocos los pacientes que se tenían que derivar. “Sí será una gran mejora para aquellos que padecían el tener que desplazarse. Más cuando la media de edad es elevada”, señala.

Desde la Consellería de Sanidade afirman que esta adquisición forma parte, a su vez, de una relevante dotación tecnológica del hospital de Valdeorras. Y añaden que estas acciones están encaminadas a “potenciar la sobrada capacidad resolutiva de su personal y autonomía, del mismo modo que lo hace el nuevo equipamiento radio-quirúrgico, para uso intraoperatorio, instalado ya en quirófano”.

También se adelantó hace unas semanas, la previsión de licitar un nuevo TAC, –que se incluiría en los Presupuestos de la Xunta de Galicia para 2022–.

Por otro lado, se espera la renovación y modernización de todas las camas del hospital durante los próximos meses –licitación que se efectuará antes de finalizar este mismo año–, según recuerda Mar Vázquez.

Oftalmología contará con un tomógrafo y un biómetro

“No hay ningún servicio en el que no estemos al límite. Las características de la población en la provincia, altamente envejecida, hace que el trabajo sea constante”, responde la directora de procesos asistenciales del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras cuando le preguntan cuáles son las especialidades más sobrecargadas. “Es por ello que tenemos que ganar en agilidad a la hora del diagnóstico”, añade. En esta línea, el hospital acaba de incorporar, para las consultas externas, un tomógrafo y un biométro para Oftalmología, además de un ergómetro destinado a cardiología. “El primero sirve para el diagnóstico de la degeneración macular, asociada a la edad, y también de la retinopatía diabética. Y supone un cambio sustancial porque hasta ahora Valdeorras no contaba con esta posibilidad y se tenían que desplazar hasta Ourense”, incide Vázquez. Se trata de un aparato que permite obtener imágenes muy precisas de los ojos –de manera no invasiva– ya que la OCT emplea ondas de luz, posibilitando ver planos transversales de la retina, lo que permite al especialista descubrir cada una de las diferentes capas que forman la retina y medir su grosor. El importe asignado por la Consellería de Sanidade para la obtención de estos nuevos equipos asciende a 163.955 euros y permitirán acceder a tecnología puntera en el ámbito diagnóstico.