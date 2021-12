En ‘Virtudes (e misterios)’, a novela coa que Xesús Fraga vén de recibir o Premio Nacional de Narrativa, os ollos abraiados dun neto transcriben a historia dunha avoa afouta e auténtica, sen prexuízos. Nunha ocasión parou ouriñar entre dous coches no barrio londiniense de Kensington. “Aguantar aguanto. Pero non me presta igual”, explicou a señora. “E sen darme a oportunidade de dicir nada máis, por uns intres a avoa volveu ser só Virtudes, mexando anicada, como anunciara, entre dous coches, igual que facía tantas veces entre o maínzo”.

A súa viaxe desde as corredoiras á gran cidade foi a de milleiros de galegos no século XX na procura dun porvir para os seus, arelando unha vida máis confortable que as condicións de mera subsistencia da partida.

Descubrindo as circunstancias da familia de Xesús cavilo na historia propia. Hai algunhas coincidencias. “Os netos fomos os primeiros en pisar unha facultade: de pagar os foros en ferrados de trigo á licenciatura universitaria en apenas dúas xeracións”. Con outros capítulos hai notables diferenzas, pero a conexión sentimental, que é o gran motor deste libro, mantén a atención, coma un paxaro fachendoso diante dos ollos dun gato. A familia é unha referencia compartida, un tema que nos explica e que nos une.

Lendo estes días a novela pensaba decote na historia dos devanceiros, nas penalidades que tiveron que pasar. En ‘Entre eles’, Richard Ford escribe que “adentrarse no pasado é un asunto delicado”, e certo é que remove. Pero outra frase do estadounidense convida a mergullarse na memoria dos nosos vellos. “Case todo desaparece, agás o amor”.

Virtudes deixou Betanzos por Londres para soster tres fillas. Alicia, a única que coñecín dos meus catro avós, non marchou ao estranxeiro, senón que o seu periplo foi fuxir do mundo próximo e inmediato. Adiantada ao seu tempo, escapou por amor.

Alicia Agromayor naceu en 1925 en Parada de Vilamarín. Cando era cativa, os pais ordenaron que fora vivir cos avós a Viña, no concello lindeiro de San Cristovo de Cea. Ela quería ficar en Parada, na casa na que residían os seus dous irmáns, Francisco e Demetrio, e os outros avós. Aínda que este era o lugar no que se criara, o seu fogar, a nena Alicia obedeceu.

En Viña viviu ata ser moza. O home do que se namorara, o meu futuro avó Paco, non era quen agradaba ós pais da miña avoa. Eles tiñan outras preferencias e pensaban, tal e como non era estraño daquela, que podían impoñer a súa escolla á miña avoa. Pero Alicia só quería a Paco. Movíaos o amor que, como escribiu José Luis Alvite, é algo tan resistente que fan falta dúas persoas para acabar con el.

O noivo e un amigo del axudárona a escapar, no medio da noite. Penso en como farían para acordar os detalles, sen teléfono, nin móbil nin fixo, sen apenas medios de transporte, sen liberdade. Mentres os demais da casa durmían, achegaron unha escada ao balcón, e a moza baixou silandeira. O meu avó tiña un tío cura que, “ao día seguinte, ou dous máis tarde como moito” –di a miña nai–, casou os dous rebeldes namorados.

Despois de escoller o seu destino por si mesmos, o matrimonio comezou a vivir en Faramontaos de Viña, en Cea. Na propia aldea, Alicia foi taberneira e muiñeira para subsistir, ata que a miña nai, que se puxo a traballar con trece anos, e máis tarde a miña tía, costureira, axudaron a soster a feble economía doméstica.

As silvas e os anos engolen o vello muíño, na beira do Barbantiño, onde os meus avós maternos facían fariña para as casas da zona. No carro el, no burro ela, recollían porta a porta sacos de ata cincuenta quilos de millo para moer. Ían a Tamallancos, a Bouzas, a Loureiro, a Borulfe, a Boimorto... Despois de trinzar o gran, devolvían as bolsas de novo cheas, pero con fariña. Na época das matas, botaban o día no muíño, moitas veces durmindo no chan de pedra fría. “Se chovía, mollábanse, nin un toldo tiñan para botar encima. Pero ela nunca na vida se queixou de que as cousas lle foran mal. Dicía que volvería repetir”, lembra a miña nai. Non sempre o conseguiría, mais Alicia, coma Virtudes, quería ser libre.