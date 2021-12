Los ‘esenciales’ de la pandemia otra vez en pie de guerra: “Se nos triplican los costes”

“No nos sale rentable, somos un servicio esencial, pero ningún servicio produce a pérdidas”, dice un representante de Unións Agrarias en Xinzo de Limia escenificando la situación de la agricultura. La ganadería tampoco se salva y representantes del sector señalan que “para producir un ternero tenemos un gasto de 150 euros más que antes y ahora lo vendemos por un valor de 50 euros, el saldo que tenemos que soportar los productores es de 200 euros de pérdidas, esto no se sostiene”.

El sector del transporte desvela que hay avances en las negociaciones con el gobierno pero que “de nada valen los aplausos cuando no tenemos dignidad en el sector, nos vemos obligados a parar par reivindicar cuatro cosas que son cuestión de dignidad, no son privilegios”.

Agricultores, ganaderos y transportistas ourensanos visibilizan la crisis de estos sectores casi dos años de la pandemia y viven un ‘déjà vu’ permanente por tener que salir a la calle para protestar y concentrarse contra “prácticas abusivas” y contra “la inacción del gobierno”.

Somos esenciales pero no nos tratan como esenciales, somos los perjudicados

Un representante de los ganaderos se muestra frustrado al comentar que “queremos que toda la gente sepa que nuestro negocio no es sostenible, porque estamos perdiendo dinero, producimos a las pérdidas. Pero es así es triste decirlo pero es así. Reclamamos precios justos y que se cumpla la Ley de la Cadena Alimentaria no estamos pidiendo más, es así de sencillo. No puede ser que aumenten hasta un 30% o un 50% los costes de producción mientras las empresas compran nuestro producto al mismo precio o un precio más bajo, en qué cabeza cabe eso”. Y añade que “nos consideran esenciales pero somos los perjudicados de siempre, durante la pandemia sí que era hasta bonito pensar que podría cambiar la situación y que miraran un poco más por el sector, pero la verdad es que vivimos la misma situación. Somos esenciales pero no nos tratan como esenciales, somos los perjudicados”.

La agricultura

Desde Uniones Agrarias señalan que “a día de hoy la subida de los precios de la luz y el combustible supone un perjuicio para nosotros, porque utilizamos energía para todo y se nota porque por ejemplo el precio de los abonos se triplicó en los últimos meses. Esto es una barbaridad para el sector que si ya está produciendo a pérdidas en algunas zonas ahora lo hará más”.

Reclaman una regulación de los costes de las energías y una protección frente al precio de venta por parte del Estado ya que “los precios que hay actualmente no son buenos y eso hace que sea difícil afrontar los próximos años con estabilidad. El sector nota mucho este incremento no solo de las energías sino también el que viene por la inflación como por el ejemplo el abono u otros productos”.

Pone uno de los ejemplos centrados en la comarca de A Limia donde hay variedades de patatas que están produciendo a pérdidas, es decir, los gastos en la producción no son ni equiparables a los activos económicos que adquieren por las ventas. “Uno de los ejemplos aquí en Ourense es la patata de categoría ‘roxa’ en A Limia, porque hay muchos que no cubren los gastos y otra ejemplo es la patata ‘Kennebec’ donde hay diversas zonas que se encuentran con serias dificultades”. Los agricultores como los ganadores viven en un estado casi permanente de inestabilidad que se incrementa por la inflación de este año.

¿Cómo va a ser atractivo un trabajo así para las nuevas generaciones? Es imposible

El representante de Uniones Agrarias arguye que “sí fue hasta emotivo como nos trataron durante el inicio de la pandemia, pero estamos con los mismos problemas de siempre que hay en el sector. Nos dicen que somos esenciales porque somos los que producimos el producto que al final llega a la mesa de la sociedad, pero es que somos los grandes perjudicados de siempre y vamos encaminados a un nuevo sistema de producción que traerá cambios bruscos y necesitamos seguridades ante un reto tan grande”.

Y finaliza diciendo que “al final para ser sostenibles y hacer un buen producto hay que pagarlo y no sabemos si la sociedad está dispuesta a pagar más por un producto que se crea desde el inicio con pérdidas. ¿Cómo va a ser atractivo un trabajo así para las nuevas generaciones? Es imposible”.

La logística del transporte

El presidente de Apetamcor en Ourense, José Manuel Rodríguez, es claro sobre la situación del sector y el parón del próximo lunes al miércoles: “Reivindicamos unos puntos rojos como son la regulación de los combustibles y diversas condiciones que no nos parecen razonables. La subida de la energía nos repercute en un 35% de media y eso hace que no seamos productivos”.

“Nos sentimos inseguros en algunas zonas y áreas, porque nos pueden robar, atracar o dañar"

Durante la pandemia, dormían en cabinas, comían en tuppers e incluso hacían sus necesidades a la intemperie por el cierre de las estaciones de servicio. “Nos sentimos inseguros en algunas zonas y áreas porque nos pueden romper la lona, robar la mercancía o atracar y queremos que haya seguridad en ese tipo de circunstancias. También queremos una cierta relajación con el tacógrafo, porque estamos hipercontrolados. Algunas veces hacemos de más para llegar a ver a la familia o incluso para parar en un área de servicio que sea más segura que otra y que nos paren para mirar ese tipo de datos a veces resulta hasta perjudicial”.

Y añade que “sí nos trataron con esenciales, pero los aplausos no dan de comer y los costes se triplican, seguimos siendo los que estorbamos y eso se nota. Y por ello hacemos este parón porque no somos ni peores ni mejores que nadie ni más esenciales, lo que sí está claro que todo está en contra nuestra y hoy no es rentable nuestro servicio. Ningún transportista hace su servicio para no ser rentable”. Los sectores esenciales vuelven a estar en pide de guerra con reivindicaciones históricas que adquieren más importancia con la inflación coyuntural que se está produciendo.