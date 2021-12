Fue despedido de forma improcedente tras trabajar durante tres años y medio en una cafetería. La empresa sería condenada a pagarle 8.400 euros en salarios y horas extra, pero fue declarada insolvente. Molesto por el impago, M. P., un compostelano de 36 años, creó un perfil en Facebook en el que criticaba a la mercantil por no pagar a sus trabajadores, y llamaba al boicot de sus cervezas y ferias.

Además, en una página de la red social instó a los lectores a que no acudieran a dos eventos en Vigo y Lugo. “No apoye a una empresa que gana dinero a base de timar a sus trabajadores”, escribió. La magistrada del Penal 2 cree que los hechos “no tienen encaje” en los delitos de injurias, calumnias y acoso que el empresario le atribuía. La Fiscalía no acusaba. Cabe recurso de apelación a la Audiencia.

“No puede pretender que siendo socio y administrador de la sociedad que dejó de pagar los salarios no le ‘salpiquen’ las denuncias”

“Estaba denunciando la situación en la que nos encontrábamos, hacían ferias mientras tenían a familias sin cobrar durante más de un año, yo solo la daba a conocer. El día que cobramos del seguro, de Fogasa, se cortó todo. Intentamos acordar sin llegar a juicio, siempre por las buenas, pero no cogía el teléfono. No se presentó al juicio, acaba ese proceso y aparece esta denuncia para pedir un dinero que ni siquiera nos pagaron”, alegó en su interrogatorio el encausado. Llevaba más de un año sin cobrar.

La jueza recuerda que las publicaciones fueron contra la empresa, no contra uno de los socios, el querellante, por lo que difícil encaje tiene el delito de acoso atribuido. “Se arroga la condición de ofendido por el delito y, por el contrario, tiene especial interés en exigir que se diferencia dicha entidad de su persona” y de su cerveza registrada. “No puede pretender que siendo socio y administrador de la sociedad que dejó de pagar los salarios no le ‘salpiquen’ las denuncias”.

Sobre la acusación de calumnias, la jueza dice que la denuncia que hizo sobre los impagos no supone dicha infracción. De la atribución de injurias, señala que el “máximo exceso verbal” del acusado fue decir que la empresa “se lucra a base de timar a sus trabajadores”. Pero, de nuevo, el marco de la denuncia pública por impago “impide considerar que sean expresiones vertidas con un claro ánimo difamatorio. No son expresiones proferidas con la única intención de injuriar, descalificar o insultar, sino siempre en el marco e la difusión pública que lleva el acusado del conflicto laboral en el que está inmerso y, por tanto, sobre una información que es veraz”.

No son comentarios “con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad, sino única y exclusivamente con el fin de denunciar una situación personal que el acusado está sufriendo y es plenamente real”, recoge la sentencia.

La libertad de expresión

A la vista de los hechos, la titular del Penal 2 apunta que cabría plantearse si hubo delito de coacciones, por el que no acusó el empresario. En todo caso, la magistrada avisa de que cuanto la invitación a no consumir los productos de la mercantil “no vaya amparada en manifiestas falsedades, no entrañe comportamientos amenazantes y no incite a la discriminación y al odio, estaría amparado por el derecho a la libertad de expresión”.

La magistrada indica que “cuestión distinta es el daño comercial, por la evidente reputación negativa en la reputación”, pero la vía judicial que procede no es la jurisdicción penal.