Góspel por Navidad en Ourense

La música de Nueva Orleans conquista al Principal

Ourense disfrutó ayer del espectáculo ‘Érase una vez Nueva Orleans’, a cargo de Spirit Of New Orleans Gospel Choir, vinculada al 9th Ward, un barrio de larga tradición musical y el que más sufrió cuando el Katrina barrió e inundó la ciudad en 2005. La agrupación mostró las potentes raíces e influencias musicales de la ciudad estadounidense, cuna del jazz y coctelera de varios estilos. El Principal vibró con himnos como ‘What a wonderful world’, ‘When the saints go marching in’, ‘Amazing grace’, ‘Oh Happy Day’ o ‘Stand by me’.