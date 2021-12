La Diputación de Ourense celebra hoy el último pleno del año donde se dará cuenta de la renuncia de Miguel Caride como diputado, tras presentar la semana pasada la renuncia en el registro provincial y también en el del Concello de Ourense. Pérez Jácome adelantó que será él el que sustituya al díscolo de Democracia Ourensana y el de hoy será el último pleno sin la presencia del regidor ourensano. Por parte del gobierno provincial, el Partido Popular en palabras de su presidente describió la vuelta de Jácome con un “es una decisión de partido que hay que respetar”. Actualmente el gobierno de Baltar encuentra en la mano derecha de Jácome, Armando Ojea, un aliado para seguir gestionando y dirigiendo la provincia. Además de él, también Montse Lama, diputada no adscrita, también es uno de los apoyos del gobierno de Baltar y ante el regreso de Jácome señala que “está en su pleno derecho y por mi parte, al igual que al resto de compañeros, tendrá mi respeto y le deseo todo lo mejor en esta nueva etapa”. Cortesía en las palabras del gobierno provincial, pero incertidumbres en la oposición provincial que no sabe qué camino elegirá el regidor ourensano. Rafael Villarino (PSOE) comenta que “es un enigma porque no sabemos si va a apoyar a Manuel Baltar al frente de la Diputación o para hacerle oposición. Si seguimos la línea de trabajo que está haciendo en el Concello que haga oposición es lo más probable, pero también puede ser que siga la estela de los últimos meses. El tiempo nos dirá si será oposición o colaborador”. El diputado nacionalista, Bernardo Varela, señala que “hay dos temas importantes, el primero es que la idea que tiene de la provincia es nula, no conoce la provincia. Y segundo, regresará por el puesto de diputado y por el de asesor, que le corresponderá. Veremos si es capaz de no tener enfrentamientos con Baltar y a ver qué estrategia seguirá de cara a las municipales”.