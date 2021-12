El Concello de Ourense se quedó fuera de la primera convocatoria de los fondos europeos, Next Generation y aprobó ayer en junta de gobierno tres proyectos elaborados por el servicio de Sistemas de la Información, par concurrir a las subvenciones de transformación digital, la modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Se trata de la mejora de ciberseguridad (199.373 euros), módulo CIVIDAS para conexión con servicios comunes de la administración electrónica (133.100 euros) y en equipamientos para el teletrabajo y la movilidad (61.639 euros). En relación a los fondos europeos, los nacionalistas lamentan que por la “falta de gestión y capacidad” del bigobierno, “Ourense sea la única urbe gallega que quede fuera del reparto de fondos europeos” . El portavoz del BNG, Luís Seara, señala que “se muestra una vez más la incapacidad para gestionar y la falta de ideas del gobierno. Queremos saber los motivos para ver si tiene algo que ver que si no presentaron ningún proyecto o los que presentaron no eran los más acaídos para la convocatoria”. Los nacionalistas también recuerdan que “ya se perdió también la primera anualidad de la subvención de la Plaza de Abastos”, conforme al 1,5% cultural.

Por otra parte, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, nombró a Fran Lorenzo jefe de Gabinete de Alcaldía y a Eloy Mojón nuevo director de Comunicación del Concello de Ourense. Desde el Colexio de Xornalistas gallego rechazaron este nombramiento por “desprecio reiterado al periodismo, al designar una persona sin titulación ni colegiación que acredita su capacidad para ejercer el puesto informativo”.