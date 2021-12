Durante tres jornadas, desde el martes hasta hoy, unidades especializadas de la Policía Nacional registran propiedades en La Parte de Brueba (Burgos) de Ángel Ruiz, el único investigado en la actualidad por el crimen triple de Burgos, en el que fueron asesinados con un total de 99 puñaladas la ourensana Julia dos Ramos, que tenía 47 años, su marido Salvador y el hijo pequeño, Álvaro, de 11.

El primer día de la inspección ocular, los agentes revisaron y sacaron pertenencias de la casa y un cobertizo del sospechoso, que está en prisión por una condena a 18 años de cárcel por el asesinato con el coche de una vecina, en 2011. Ayer, la Policía registró dos corrales del imputado.

Según información del Diario de Burgos, la Policía se ha incautado de un cuchillo y dos camisetas, que serán analizados en el laboratorio de la Comisaría General de Policía Científica, para determinar si existe alguna relación con el crimen.

En julio fue revisado en Ourense el coche del padre, que llevaba en el exterior de comisaría desde 2007. La Policía confía en que el avance de las tecnologías de investigación de los últimos años ayude. Mientras, la familia de Verín, personada como acusación particular, lleva años sin detalles sobre el caso, que está bajo secreto. Se muestran escépticos y aún no dejan de creer que el presunto autor pudo ser el hijo mayor, Rodrigo, pese a que la causa contra él fue sobreseída en 2010, y ahora ejerce la otra acusación particular.

En los registros, en propiedades que ya fueron inspeccionadas hace años, intervienen policías del Laboratorio de Actuaciones Especiales y del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT), con la participación de los investigadores de la Unidad De Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV).