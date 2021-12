El imperecedero rural ourensano

Esplendoroso y con el musgo recién cambiado –después de cuatro años con el mismo– recibía ayer el belén de Arturo Baltar (fallecido hace ahora otros cuatro años, el 18 de diciembre del 2017) a un grupo de turistas de Asturias.

Para aquellos que únicamente visitan la muestra en estas fechas de Navidad puede parecer extraño. Sin embargo, es una tónica habitual a lo largo de todas las estaciones, puesto que el conjunto permanece expuesto –en horario de mañana– todos los meses.

“Yo creo que, si no lo conociera y tuviera curiosidad, diciembre es justo cuando no vendría. Pueden pasar en una tarde por aquí 1.000 personas y yo no llego a explicarles bien los detalles a todos. A veces se acumula tanta gente que no puede uno disfrutar de las figuras con detenimiento”, afirma Rogelio Santos, quien custodia y estudia las más de 3.000 piezas que alberga la Capilla de San Cosme y Damián –en la plaza del mismo nombre–.

Todas las figuras son obra del artista, quien en 1967 lo comenzó por encargo de la Asociación de Belenistas de la ciudad. Lo que en un principio era solo la escena tradicional del nacimiento fue creciendo año tras año con nuevos elementos, hasta que en 1980 se decidió restaurar la capilla, donde ahora se ubica el conjunto, para acogerlo de forma permanente.

“No es un belén sin más. Es la historia de Ourense"

“No es un belén sin más. Es la historia de Ourense y cada personaje refleja detalles que tienen que ver con sus lugares y sus gentes. Esto, por ejemplo, no es una simple anunciación”, señala nada más comenzar el recorrido. “La madre del escultor era costurera y aquí la introdujo a ella cosiendo con la máquina mientras se le aparece el ángel”, relata Rogelio sobre detalles que, sin un guía, pasan desapercibidos o pueden resultar incomprensibles. De ahí la importancia de las visitas reducidas y guiadas.

No hay un registro de cuántas personas pasan al año, solo se contabilizan las que se acercan hasta el espacio en estas fechas. “Vienen muchos catalanes, madrileños, asturianos, castellanos... Funciona gracias al boca a boca, porque esto no se publicita como las termas. Y es una obra impresionante que sobrecoge”, lamenta el hombre cuya voz, de tanto explicar los secretos de las escenas, se resiente estos días.

A partir de mañana abrirá en horario de tarde también, hasta el 6 de enero. Salvo el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero que Rogelio tiene las mañanas libres para descansar. Es totalmente gratuito, aunque cada vez son más las voces que apuntan a que sería importante cobrar entrada para destinar fondo a su mantenimiento y conservación.

Concurso de belenes

Bajo el título ‘Pon un belén en tu Navidad’, se invita a niños y niñas a enviar las fotografías de sus belenes familiares animando, de esta forma, a que en cada hogar se ponga algún Belén que acompañe durante esta época de Navidad.

Los requisitos para poder participar son tres: que el concursante tenga 12 años o menos, únicamente cuentan belenes realizados en el domicilio y es imprescindible pertenecer a la diócesis de Ourense.

Solo se puede enviar una foto –horizontal y de buena calidad– a través de Whatsapp al número de teléfono 988 366338. La fecha límite para recibir los envíos será el día 26 de diciembre de 2021.