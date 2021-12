Más Expourense que nunca para frenar la sexta ola, que se modera en la provincia

Expourense tiene que ser el dique de contención contra la sexta ola. Las autoridades sanitarias y políticas han decidido, por el momento, no aplicar restricciones como las del año pasado y solamente tomarán medidas enfocadas a la reducción de aforos, de comensales, recomendaciones sobre reuniones navideñas y más presencia del certificado COVID. Ante eso, la vacunación es la solución más efectiva que planean desde el gobierno gallego, por ello ayer el grupo de edad de entre 50 y 59 años se empezaron a vacunar con la tercera dosis.

Sabela Losada, enfermera del equipo de vacunación, informaba sobre la vacina que le iban a poner a un hombre: “Le vamos a administrar Moderna”. El hombre se mostró sorprendido y dijo que él había elegido Astraeneca. Para todos aquellos que se han vacunado con Astrazeneca, las tercera dosis que se pondrán serán de Pfizer o de Moderna según el lote que esté disponible. La coordinadora del turno de Expourense señala que “el plan gallego de vacunación determina que las terceras dosis serán de vacunas de ARN mensajero, por lo que aunque seas Janssen, Astrazeneca, Moderna o Pfizer en las primeras dosis, ahora mismo se podrán Moderna o Pfizer”. Y añade que “para aquellos que están en el grupo de edad de entre 50 a 59 años que esperen a por el mensaje de la convocatoria porque les llegará”.

Preguntas sobre menores

La coordinadora del turno también arguyó las posibilidades que puede haber con respecto a la vacunación de menores y las dudas que pueden surgir: “Si un menor está pasando la enfermedad o lo ha pasado y todavía no transcurrieron 4 semanas desde que la infección, debe, en el caso de estar contagiado, no responder al mensaje ni venir a vacunarse ya que después volverá a ser llamado, ya que el proceso es cíclico. Y en el caso de que no haya pasado el tiempo preciso de 4 semanas, puede venir y comunicarlo o no venir y será repescado también”. Hoy se inicia la vacunación de los menores de entre 5 y 11 años en turno de tarde y desde los equipos de vacunación explican que “se hace principalmente de tarde para que los progenitores puedan continuar y conciliar la vacunación con sus obligaciones y así por la mañana seguimos vacunando al grupo de mayores. Además también recomendamos acudir a la hora convocada”.

La actuación de los equipos de vacunación supone un nuevo reto para la vacunación en menores en una sexta ola que vuelve a pulverizar récords en la provincia con 2.754 y también con los casos activos en la capital que ya fija su tope en 1.388, en una jornada con otro ascenso de casos.

Barbadás sigue siendo el segundo concello más perjudicado por el virus con 170 contagiados y Carballiño se mantiene con 110 casos activos y actualmente solamente quedan cinco concellos sin casos.

De entre los casos totales, el grupo de edad en el que se concentra el mayor número de casos es el de 30 a 59 años siendo el 46% de los casos totales, seguido del grupo de 60 a 79 años que son el 22% y el tercero es el grupo de menos de 12 años que representa el 18% de los contagios totales.

La sexta ola se modera, pero no cesa. El aumento de contagios ya alcanza más de un mes de progresión, sin embargo los ingresados se reducen en una jornada en la que hay 56 hospitalizados en la planta del CHUO, 5 en la unidad de cuidados intensivos y en los comarcales de Verín, Barco, así como en El Carmen y Cosaga una persona en cada uno.

Del total de los hospitalizados, el 23% son personas que no se han vacunado por alguna circunstancia y por grupos de edades, el de mayor tasas de hospitalización es el de 60 a 79 años siendo un 59%, seguido de los mayores de 80 un 23% y de los menores de 60 que son los que menos, el 18%.