El Centro Comercial Abierto de O Carballiño inició ayer la campaña solidaria ‘Deixemos pegadas xuntos’ con la que quiere ayudar a la Protectora de Animales Arume en su labor de recogida de perros y gatos abandonados, enfermos. Un total de 63 negocios de la villa se han adherido a esta iniciativa en la que los vecinos solo tendrán que hacer el donativo de un euro y, a cambio, recibirán papeletas para participar en un sorteo de regalos.

La gerente del CCA, Noelia Mares, señala que este año la campaña solidaria es a favor de esta agrupación de voluntarias y que, para motivar a donar, se regalarán papeletas en dichos establecimientos, que están señalizados, para participar en el sorteo de cinco lotes de vino de la bodega Pazo Tizón, y dos vales de compra por 50 euros.

Desde la protectora, Beatriz Míguez, señala que su trabajo es buscar un hogar y dar una segunda oportunidad a estos animales enfermos, mayores, o cachorros, y para ello hasta ahora no han tenido ayuda de ninguna institución, y “nosotras no podemos dar solución a todo esa problemática”. Por ejemplo, en el Barrio de Flores de la villa existe una gran colonia de gatos, pero O Carballiño y otros concellos no disponen de un protocolo de captura, esterilización y suelta de estos animales, a los que ellas intentan dar una salida.