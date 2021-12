La provincia de Ourense supera su techo de activos con 2.708

La pandemia pulveriza récords en la sexta ola y el histórico tope de casos activos de la quinta ola en el mes de julio ya son historia. La actual transmisión ya eleva a 2.708 casos en la provincia y establece un nuevo récord en la ciudad donde hay actualmente 1.368 personas contagiadas de COVID. Lejos quedan los 2.308 casos que registraban la provincia de Ourense el 25 de julio y que marcaba el techo de la pandemia. Ahora, la incidencia ourensana provoca que solamente seis concellos ourensanos se libren del virus y el resto estén pendientes de si habrá más restricciones o no de cara a las Navidades.

Actualmente, la capital sigue siendo el municipio que más casos tiene con 1.368, seguido de Barbadás con 176, Carballiño con 109, Verín registra 82, San Cibrao contabiliza 57, A Rúa con 55, Xinzo con 49, Allariz tiene 43 y Ribadavia y O Barco superan los 40.

Félix Rubial, gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, señala que “la semana anterior veníamos de un elevado número de nuevos casos y esa cifra se está estabilizando por las altas que se están produciendo. Aún así, a pesar de la contención, las cifras de casos activos son altas en la capital”.

Las autoridades sanitarias llaman a la prevención y la precaución en una época de reencuentros y reuniones para que sigan haciendo uso de la mascarilla y también de las medidas de protección.

Vacunas infantiles

Los primeros paquetes de las vacunas contra el COVID para menores ya están en Galicia. El Servicio Gallego de Salud cifra en más de 11.000 los pinchazos que darán los y las sanitarias a los menores ourensanos que se encuentran en el grupo de edad entre 5 y 11 años. La vacunación de los menores es uno de los objetivos a corto plazo del gobierno gallego para aplacar la sexta ola de la pandemia que se extiende por los centros educativos de la provincia cerrando aulas y poniendo en cuarentena a familias enteras.

Ante este escenario, las autoridades sanitarias recuerdan que para acudir a la citación de la vacuna los menores pueden ir acompañados y deberán tener un consentimiento informado para poder recibir el pinchazo que se podrán descargar cuando les llegue la hora de la cita. La fecha y hora de la citación se le comunicará a través del servicio de mensajería y las autoridades sanitarias recomiendan acudir a la hora fijada y no a deshora para no alterar la vacunación y que no se produzcan aglomeraciones ni colas.

Los sanitarios prevén administrar dosis a 11.000 ourensanos de entre 5 y 11 años

Las autoridades sanitarias también señalan la importancia de vacunar a los menores y el jefe del servicio pediatría del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, Federico Martinón-Torres, señalaba en una entrevista en FARO que “las vacunas son el avance más importante y los padres y madres no deben preocuparse”.

Los equipos de vacunación terminaron ayer con la administración de la tercera dosis a las más de 35.000 personas entre 60 y 69 años y hoy se dará inicio al grupo de 50 a 59 años para solaparlo con la primera dosis a los menores.

Siete personas siguen en cuidados intensivos

Así pues, desde el Sergas se hace hincapié en el refuerzo a los grupos más vulnerables contra el virus como con los mayores y también se aplaca la transmisión entre los menores y sus progenitores para frenar una sexta ola que avanza, pero a menor ritmo que los días pasados ya que las altas que se producen contrarrestan los nuevos activos. En el hospital ourensano se mantiene 52 personas pasando la enfermedad, 7 en la unidad de cuidados intensivos, 1 en el comarcal de Valdeorras, otra en el de Verín y otra en la clínica Cosaga de la ciudad. Los fallecidos ascienden a 457 en total y tan solo en el último mes la provincia de Ourense registra el 70% de las muertes de toda Galicia.