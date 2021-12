La protectora de Animales de O Carballiño, Arume, lanza una petición de auxilio a la ciudadanía de la villa y de la provincia ya que “últimamente no hay día que no nos hagamos cargo de un animal”. De hecho, solo esta semana pasada “ha sido un aluvión de bebés. Nos hemos juntado con 15 cachorros de golpe y porrazo”. Se quejan de que las mismas administraciones públicas “que nos piden ayuda con estos casos” no les dan apoyo económico.

El pasado día 4 de diciembre, encontraron abandonados en una caja de cartón en plena calle, y con una nota que ponía “somos gatitos dóciles”, a cinco felinos de apenas dos meses. La persona que los encontró los dejó en el servicio de emergencias de Carballiño. Explican desde la protectora que el Concello carballiñés no cuenta con un protocolo para estos casos, “simplemente quedan en una jaula y nos llaman para que los vayamos a rescatar”. Destacan que “llevamos solucionando estos problemas muchos años.Estamos desbordadas, sin ayudas, sin acogidas, sin voluntariado, y cargadas de deudas”. Se preguntan “quién nos ayuda a nosotras a ubicar y a mantener todos estos animales que recogemos de manera altruista y voluntaria”. Aseguran que “nos ignoran y nunca nos han ayudado económicamente”. En lo que va de este año, dicen, se han hecho cargo de “cientos de cachorros enfermos o heridos”. En noviembre, recogieron en una semana a dos perras, una con diez cachorros enfermos de sarna y llenos de pulgas y garrapatas, otra muy mayor con un recién nacido, y dos abuelos muy enfermos, cuyos gastos de medicación han sido enormes. También tenían varios ingresados, dos pendientes de operar. Explican que la perrera “no es un lugar para cachorros, enferman y mueren”, y los ayuntamientos “esos que nos llaman o que dan nuestro contacto a los ciudadanos para que solucionemos sus problemas, o como la Diputación, con la que llevamos años trabajando altruistamente, a la que nunca decimos que no”, no les prestan ayuda. Necesitan colaboración para los gastos, sobre todo de veterinario, así como un lugar para ubicarlos de manera urgente y temporal, ya que “nuestras propias casas están saturadas”. Se sienten desesperadas y piden “una patita” para ayudar a estos animales, además de acogidas urgentes y donativos de los ciudadanos en la cuenta de Caixa Rural ES4630700039016093696927.