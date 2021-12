Usuarios del tren A Coruña-Ourense denuncian cambios de horarios que afectan a sus trabajos

A partir del 21 de diciembre, los coruñeses que viajan en tren por trabajo hasta Ourense tendrán que levantarse en plena madrugada. El servicio de Avant de Renfe adelanta sus horarios, con el inicio de los viajes comerciales entre Galicia y Madrid. Hasta hace un año, los trenes partían de A Coruña a las 06.30 y 07.15 de la mañana. Después, solamente quedó el de las 06.30 sin otra salida hasta las 08.00 horas –imposible llegar a tiempo con este último para los funcionarios y la mayoría de las empresas privadas–. Y en cuestión de días, las frecuencias serán a las 05.00 y las 05.55, sin más salidas hasta las 08.00. Sus usuarios ya planean levantarse antes de las 05.00 horas para coger el de las 05.55, en plena noche y cuando por las calles solo pasa el coche de la basura. Pero una vez en Ourense, tendrán que esperar a que sus empresas abran sus puertas, y alguno se plantea si tendrá que dejar el trabajo.

Los afectados acaban de crear la plataforma Perder o Tren, con una petición en Change.org que se acerca a las 1.000 firmas para que Renfe aumente las frecuencias para adaptarse a la vida laboral de los viajeros. También solicitan que se cambie la hora de salida del futuro tren a Madrid para más tarde. Otros cambios denunciados son la supresión del tren de las 06.45 de Ourense-A Coruña, del Santiago-Ourense a las 15.30 en las tardes de los viernes o las alteraciones en las salidas de la última hora de la tarde.

Menos conciliación

Lucas García reside en A Coruña y trabaja como funcionario en Ourense desde hace siete años. Teme que con estas modificaciones perderá horas para su vida personal, entre acostarse prácticamente a las 21.00 horas, levantarse antes de las 05.00 y esperar en Ourense a que abra su oficina. “Este servicio ferroviario siempre se preocupa por la línea a Madrid pero no por las ciudades gallegas, el Avant es un producto comercial porque el tren es el mismo que el de la media distancia a Vigo... pero más caro y a nosotros no nos dejan llevar bicicleta a bordo”, apunta.

Reconfiguración horaria

Un compañero de viaje que trabaja en una empresa se plantea si dejar su empleo, ya que tendrá que ir en el primer tren, regresar en el último, perder horas y pagar “demasiado”. Y los de los polígonos de Ourense “quedan aún más tirados”. En un comunicado de esta semana, Renfe aclara que a partir del próximo 21 de diciembre “se incrementarán los servicios de Avant en Galicia en 19 semanales”. Entre A Coruña, Santiago y Ourense habrá 103 a la semana. Reconoce que los horarios serán “distintos, fruto de una reconfiguración horaria para el aprovechamiento de servicios y que sirvan de enlace para los viajeros que continúen en los trenes AVE”. Insiste en que “a partir de ahora” habrá más frecuencias, ya que algunos trenes circularán más días a la semana.

Pero los usuarios lamentan la falta de vertebración de Galicia y los precios: “Solo interesa Santiago-Madrid como línea turística, pero los viajeros diarios de A Coruña-Ourense nos gastamos 3.000 euros al año por lo menos... es carísimo”, indica Lucas García. Recalca que “el mismo servicio se ofrece a Vigo con un tren al que le llaman de media distancia, pero hay más distancia de A Coruña a Vigo que de A Coruña a Ourense... y ese primer viaje es más barato”.

Cristina Fernández trabaja en una empresa privada de Ourense, “con un horario que no es tan flexible como en una administración”. En su caso, entra en la oficina a las 08.30 y no sale hasta las 18.00 con una hora en el medio para comer. Su jornada ya se vio alterada cuando en la pandemia se eliminó el tren que salía de A Coruña a a las 07.15. “Me vi obligada a coger el de las 06.30, llego 40 minutos antes y salgo también antes... pero a partir del día 21 tendré que coger en A Coruña el de las 05.55, llegaré a la oficina a las 07.30 pero será muy complicado hablar a esa hora con los clientes”, explica. Hace referencia a la repercusión en la conciliación familiar. “Soy madre de dos niñas pequeñas y hago filigranas, a partir del día 21 tendré que levantarme a las 04.55 y para rendir al día siguiente me iré a cama al mismo tiempo que mis hijas, a las que casi no veré”, asegura Cristina.

Reclamaciones individuales

En el caso de que pierda el de las 05.55, tendría que esperar a las 08.00 y llegaría tarde a su trabajo: “Y es muy caro, casi todos los usuarios diarios tenemos la llamada tarjeta oro porque gastamos al año más de 3.000 euros en el tren y aún así algunos de los horarios no nos entran”.

Ante Renfe, los afectados han presentado reclamaciones individuales e intentado hablar con el responsable de la gestión de la línea. “Nos vendieron la moto del AVE a Madrid, pero al final no podemos movernos entre las ciudades gallegas”, concluye Lucas. Renfe reitera que los servicios aumentan.