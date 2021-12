No se ha inventado un viaje al pasado como que vuelva la Navidad y, durante unas semanas, podamos observar otra vez el mundo con los ojos de unos niños. Me recuerda una frase de los diarios de Iñaki Uriarte: “Asistimos a nuestra vida, no la hacemos”.

Casi todos hemos sido felices y también hemos perdido a alguien cercano en esta época del año, pero no necesariamente un recuerdo triste queda asociado de por vida a la Navidad que, a diferencia de otros periodos del calendario, tiene la capacidad de alejar un recuerdo desagradable, como si la ilusión pasajera que representan estas fiestas acabara fagocitando los sentimientos más grises.

La fascinación que produce la iluminación de las calles debe de activar el mismo mecanismo mental atávico por el que sentarnos ante una chimenea encendida congela el tiempo y nos atrapa en el umbral. Entiendo en parte ese fervor de los alcaldes por encender la decoración cuanto antes: es un modo de construirse un parapeto, de dar por exitoso el mandato.

Algo tiene la Navidad, una fiesta popular que consigue armonizar la manera de pensar y de celebrar como ninguna otra manifestación ciudadana, para que hasta un artista tirando a cascarrabias como Bob Dylan se apuntara a la tradición de publicar álbumes de las Holidays, al igual que otros músicos extraordinarios como Ella Fitzgerald, Elvis Presley, Frank Sinatra, Johnny Cash –o, este mismo año, Norah Jones–, al igual que figuras de la música popular como Mariah Carey, Michael Bublé o Raphael.

De Christmas in the heart, editado en 2009 no sin cierto ruido y estupefacción de la crítica y de su público, me encanta It must be Santa, un rock alocado, con ambiente de circo y de fanfarria, en el que el viejo maestro del folk-rock parece reencarnase en el niño que fue un día.

El disco, en el que no falta el tono de nostalgia, se empapó además del espíritu solidario y de la nobleza que florecen a estas alturas del año, como si por un instante extirpáramos la maldad, uno de los atributos que nos hacen humanos: las ganancias se destinaron a Feeding America, una entidad benéfica.

Entiendo perfectamente la confesión que nos hecho esta semana mi sobrina, que está a punto de cumplir 8 años. Su aniversario coincide con la víspera de Nochebuena.

Hace unos días reconoció lo que en 2020 ya pensaba –asegura–, pero no compartió en casa, por si acaso: “Los Reyes Magos no existen, pero quiero dos regalos igualmente”. Así se debe crecer, sin dejar de ser niños.