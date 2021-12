El Consello da Xunta autorizó ayer la firma de un convenio de colaboración entre la Consellería do Medio Rural y las comunidades de regantes de San Salvador de Sabucedo, Lamas Ganade, Corno do Monte y Alta Limia para la construcción de un total de 42 nuevos pozos de sondeo de agua, por un importe de casi 4 millones de euros. Forma pare del “Plan estratégico do sector agrario da comarca da Limia”, impulsado por la Xunta.

Los proyectos de regadío comprenden las obras necesarias para la construcción y captación de aguas subterráneas desde pozos de sondeo, para que los agricultores dispongan de una toma próxima a sus cultivos con caudal mínimo necesario para el riego y favorecerá un uso más eficiente del agua. Serán 6 pozos para la comunidad de San Salvador de Sabucedo, 13 para la de Lamas Ganade, otros 13 para la de Corno do Monte y 10 para a de Alta Limia. Ello es necesario para la firma del convenio entre el Ministerio de Agricultura, SEIASA y dichas comunidades para llevar a cabo el “Proxecto de mellora para o aproveitamento en regadío das 42 captacións de augas subterráneas - A Limia 2022”, que cuenta con un presupuesto total de 15,9 millones (el 80% financiado por el Gobierno central y el 20% restante por las comunidades).