Poco antes de las 10.00 horas, un grupo de compañeros de clase del CIFP A Carballeira se encontraba tomando algo en la terraza de un bar –café Aquarius– al que acuden con asiduidad en sus descansos. Llevaban unos minutos sentados cuando se aproximó a su mesa otro alumno también matriculado en el ciclo de auxiliar de enfermería.

“Mi marido vio como que estaban empujándose, aunque no le dio mayor importancia porque no estaban siendo escandalosos. Fue todo muy rápido y no nos dio tiempo a reaccionar, la verdad”, cuenta la propietaria del establecimiento en el sucedieron ayer los hechos.

Tras el forcejeo, el atacante le clavó una navaja en la parte baja de la espalda, por lo que los amigos que se encontraban con él llamaron a una ambulancia y a la policía. “Lo metieron dentro del bar y le estuvieron taponando la herida, porque no parecía muy profunda pero sangraba mucho”, relata la mujer sobre lo acaecido.

“El otro chico no me suena mucho de verlo. Con la mascarilla me cuesta identificar bien quién es, pero alguna vez sí que ha estado aquí comprando algún bocadillo. Aunque yo creo que el año pasado no estudiaba aquí. O por lo menos nosotros no lo conocemos como al otro grupo de jóvenes que ya eran clientes el curso anterior”, explica la gerente del bar.

La policía inició, poco después del suceso, una búsqueda del sospechoso por el barrio ourensano en el que se encuentra el centro de estudios y acabó dando hoy con su paradero y trasladándolo a comisaría, según han confirmado las propias fuentes policiales.

Según ha podido saber este periódico, el agresor vive todavía en casa de sus padres, en el centro de la capital.

“Tímido” e “introvertido”

El huido de 18 años, continúa en paradero desconocido. Y si bien es cierto que en el CIFP A Carballeira algunos alumnos lo describen como un chico “raro” e “introvertido”, también lo es que una compañera suya durante los cuatro años de la ESO –que cursó en el colegio Padre Feijoo-Zorelle– afirma que se trata de un chico “muy tímido” y “muy educado”.

"Lo primero que pensé cuando vi la noticia es que a lo mejor se habían metido con él o le estaban haciendo bullying. Porque en el colegio le pasaba"

“No lo excuso ni mucho menos, porque si realmente apuñaló a otro está fatal su conducta. Pero lo primero que pensé cuando vi la noticia es que a lo mejor se habían metido con él o le estaban haciendo bullying. Porque en el colegio le pasaba y sin embargo a él nunca lo vi contestar mal, siquiera”, confiesa la joven que compartió pupitre con el presunto autor del delito.

Por otro lado, el herido se encuentra ingresado en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense pero fuera de peligro y su herida no revierte gravedad.

Desde la dirección del CIFP A Carballeira declinan hacer declaraciones hasta que no se esclarezcan los hechos.