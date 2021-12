“Los niños no son ajenos a las problemáticas familiares”

Durante este año, la Asociación para la Salud Emocional en la Infancia y en la Adolescencia (Aseia) atendió a un total de 441 pequeños y jóvenes en la provincia de Ourense a través de alguno de los seis programas que tiene en funcionamiento. También realizó actividades formativas para profesionales con la asistencia de 47 psicólogos, psiquiatras, educadores, maestros, trabajadores sociales y personal de enfermería.

Coincidiendo con la asamblea general anual que llevarán a cabo hoy, el hasta ahora presidente de la entidad, Ricardo Fandiño, asumirá la coordinación general de la asociación realizando funciones de supervisión técnica y desarrollo de programas.

–Lleva al frente de la entidad desde su creación hace 10 años. ¿Qué balance hace?

–La verdad es que siento una gran satisfacción porque conseguimos no solo ponerla en marcha, sino crecer y aumentar los programas de intervención. Pero es importante el relevo de Conchi Estévez para que alguien se vaya haciendo cargo del futuro de la asociación. Yo me dedicaré a una parte más técnica que no requiere tanta representación institucional. Desde luego, la acogida por parte de la gente ha sido mejor de lo que podíamos imaginar cuando comenzamos y éramos 7 compañeros. Ahora, solo en Ourense, estamos en torno a los 15. Si sumamos el área de Vigo llegamos a los 25 profesionales.

–¿Eso quiere decir que ha crecido mucho la demanda de atención emocional?

–En estos últimos dos o tres años, sobre todo. Tenemos la impresión de que la situación a nivel de salud emocional y mental, en la infancia y en la adolescencia, venía presentando carencias. Y tras la pandemia la situación ha empeorado mucho, hasta el punto de que los servicios públicos de Salud Mental están desbordados. Incluso también las consultas privadas que giran alrededor de él. Ahora mismo los adolescentes sienten que sus expectativas de futuro están muy en el aire. Existe un cierto clima de miedo y de desesperanza. A lo que se suma una crisis generalizada de figuras de autoridad. Y luego están los niños, que no son ajenos a las problemáticas familiares, recrudecidas con la pandemia.

–¿Empieza a entender la sociedad la importancia de prevenir en lo que a salud mental se refiere?

–Esto es un elemento clave para nosotros. Es cierto que hay que intervenir cuando los problemas se manifiestan. Pero la prevención y la detección temprana es clave. Y la infancia y la adolescencia son rangos de población centrales para trabajar en esta línea.

–¿Cómo fue la evolución de los programas que hoy en día ofrecen?

–Empezamos con ‘Adolescencia Positiva’ y ‘Alento’, con los que trabajábamos la prevención de conductas adictivas, violencia, buen uso de las TIC, orientación para jóvenes en riesgo de exclusión social... Y luego se fueron sumando ‘Convive’, ‘Educación Sexual’, ‘Punto de Apoyo Emocional’ y ‘A mirada do outro’, que nos permiten abarcar la prevención del acoso entre iguales y el soporte emocional, entre otros asuntos. Tanto para niños, como para adolescentes o familias al completo.