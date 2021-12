Más de 2,3 millones de puntos de luz y 1.384 elementos y conjuntos decorativos engalanan la Navidad de Ourense. Aunque, como señala el Concello, que ha invertido 324.234 euros, la decoración beneficia a todos los barrios de la ciudad, no puede llegar a todas las calles, que ronda el millar en la capital de As Burgas. En algunas, como en la concurrida Jesús Soria, del barrio de O Couto, la ausencia de luz navideña causa malestar. Un residente, C. R., se quejaba ayer de que esta vía “no tiene ni una sola luz, a pesar de ser una calle con bastante tráfico rodado y también de peatones. A pesar de que hasta la mitad de la calle está repleto de establecimientos comerciales”. Este vecino lo compara con “las arterias principales, que tienen en este momento luces, muchas sin apenas comercio ni tránsito”.