PROMOCIÓN Suscríbete todo el año al contenido digital de FARO por MENOS DE TRES EUROS al mes

Un juez reconoce el derecho de un jubilado a un plus de maternidad desde la fecha de su pensión En aras de la no discriminación por sexo, declara el derecho desde el momento de la concesión de la paga y no solo desde los 3 meses previos a la solicitud, como quería la Seguridad Social