Mañana comienza una huelga de los trabajadores del servicio de limpieza de Ourense y el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, ya se sitúa preventivamente en el peor escenario. El regidor ha advertido de que en caso de que los paros se prolonguen en el tiempo, solicitará la intervención del Ejército. No hay precedentes en España de militares vaciando los contenedores; hay que irse a la ciudad italiana de Nápoles para encontrar un antecedente, aunque es conocido que allí la imbricación de la Camorra con el negocio de la gestión de los residuos le confiere al asunto una dimensión incomparable con el mero conflicto laboral que se dirime en la capital ourensana.

A modo de bando, Pérez Jácome ha publicado un texto en su página de Facebook con varios puntos; uno de ellos reza: "Si se prolongase la huelga, estando en plena pandemia y bajo riesgos de salubridad, el Concello de Ourense solicitaría la intervención del EJÉRCITO (sic), con su Unidad Militar de Emergencia". En 2013, en situaciones similares, en Madrid hubo un movimiento ciudadano que reclamó la participación de la UME y el Gobierno municipal de Granada también hizo el llamamiento, pero el Ministerio de Defensa del Gobierno Rajoy zanjó el asunto con que "el Ejército no está para estas cosas". Cierto es que durante el estado de alarma causado por la pandemia, y a eso parece agarrarse Jácome, los militares participaron en labores de desinfección de calles y espacios públicos. También, de manera muy puntual, intervinieron en conflictos laborales, como el de los controladores aéreos.

🗣️📜Como alcalde de Ourense HAGO SABER: Ante la convocatoria de HUELGA inmediata e indefinida, por parte de los... Posted by Gonzalo Pérez Jácome on Wednesday, December 8, 2021

En su mensaje, el alcalde explica que los servicios mínimos serán del 45% de la plantilla actual y que ha requerido la participación de las fuerzas del orden para "garantizar el derecho al trabajo, y que los piquetes sean solamente informativos". También apunta que, antes de recurrir al Ejército, en caso de necesidad podría solicitarse la prestación del servicio a la empresa pública Tragsa.

Pérez Jácome también avisa de que a la empresa concesionara "se le descontarán todos los servicios que no sea capaz de prestar a la ciudad" mientras dure la huelga. Por último, tras comentar que continúa manteniendo reuniones con las partes, alerta: "No cederemos a presiones cuando lo único que ambicionan ambos bandos, no es ya mantener su actividad laboral, sino simple y llanamente incrementar ingresos a costa del erario público. Porque la concesión del servicio está a punto de caducar, y cualquier incremento hoy podría hipotecar los presupuestos municipales mañana".