El Circo Nevada revive la idiosincrasia de Benposta: “Estuvimos casi dos años parados”

Cuando estalló por primera vez el virus les pilló en Monforte donde al principio no les dejaron trabajar y poco tiempo después se afincaron en Ourense, allí donde el Padre Silva hizo que los sueños se hicieran realidad y donde el espectáculo era el menú del día.

“Nos instalamos en Benposta, cerca del Circo de los Muchachos, donde pasamos la mayor parte del último año y medio sin poder hacer ninguna función hasta el otro día. Casi dos años sin trabajar que se nos hizo cuesta arriba y algunos momentos también anímicamente duros”.

El Circo Nevada permaneció durante meses en la rotonda de Benposta (Seixalbo) viendo la vida pasar pero sin dejar de practicar y de entrenar para cuando llegara el día. Javier Segura recuerda que “es difícil imaginarse para alguien que no lo haya vivido todo lo que hemos pasado y todas las peripecias que supone tener un circo parado, sin ningún ingreso ni nada, a veces no sé cómo pudimos superar esos momentos. Hemos estado como hemos podido y lo hemos llevado como se ha podido”.

La pandemia frenó en seco su actividad pero no su voluntad de seguir con un espectáculo que atrae risas y contrae corazones. El elenco de 12 artistas que hace las delicias de los espectadores y otras diez personas que están detrás del montaje o la producción volvieron a sonreír el 3 de diciembre, al ver al público. “Intentamos hacer promoción del evento y de todas las funciones, pero lo cierto es que aquel día había pocos espectadores aunque la gente se está animando estos días”.

La idiosincrasia de Benposta, criando estrellas del show y espectáculos, la revive el Circo Nevada aunque solo sea durante un mes. Javier describe que su compañía hace espectáculos de todo tipo como aquel del Padre Silva y el que se hizo internacionalmente conocido: “Tenemos un show muy bonito donde contamos con alambristas, payasos, motoristas del infierno y muchas más ofertas para que tanto mayores como pequeños vengan se sienten y solo piensen en disfrutar. Además para los más pequeños también contamos con muñecos de Walt Disney con los que poder fotografiarse y compartir momentos”.

Hablar del circo ourensano, es hacerlo del Padre Silva y Javier lo conoció hace tiempo: “Sí que lo conocí hace muchos años, iba por ahí con su circo y era un espectáculo, una pasada. Y sabemos lo que supone estar ubicados en Benposta, porque también es una forma de hacerle un guiño a una persona que dio tanto por el circo.

De hecho hay algunos chicos de Benposta que se acercan a enseñar con nosotros e incluso dos de los que forman parte del elenco del espectáculo son chicos de Benposta, en concreto un alambristas y otro de aro”. El Circo Nevada llevaba tiempo sin escuchar aplausos y esta semana se han llevado varios al terminar la función. Vuelven a la ‘normalidad’ a la que nos ha llevado el COVID. Público con mascarilla, con distancia y gel hidroalcohólico.

Todo ello para ser precavidos y no tener que apagar la función. Ahora sonríen, ahora agradecen los aplausos y todo ello desde una ciudad que llevo el nombre de Ourense por el mundo, como fue el Circo de los muchachos.

Espectáculo hasta el 9 de enero: “Que vengan, tenemos shows para todas las edades y prometemos diversión”

Después de todos los sinsabores, malos momentos, incertidumbres, estrés y agobio por una situación que nunca imaginaron que iban a pasar, vuelven a la cúpula que les hace felices y en la que siguen diviertiéndose cada día. Javier Segura, el responsable del circo, anima a todos los ourensanos y no ourensanos a acercarse a los espectáculos que tendrán: “Tenemos funciones todos los viernes, sábados y domingos y también los festivos hasta el 9 de enero, así que todos los que quieran venir, que vengan que no lo duden, porque tenemos shows para todas las edades y prometemos diversión”. Un plan que va ganando adeptos a medida que se da difusión del evento y sobre todo de la meteorología. Javier añade con una risa que “quien venga no va a pasar frío, ya que tenemos calefacción y además para días de lluvia que no sabes que hacer, nosotros ofrecemos dos horas de espectáculo en los que se divertirá la gente y se olvidará de todo. Hay risas, hay adrenalina, hay emoción... es lo que era el circo antes, un carrusel de sentimientos y emociones”.