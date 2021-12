La Estación de Montaña de Manzaneda inició el fin de semana con un gran número de personas que fueron a disfrutar de la escasa nieve que se acumulaba a la entrada de las instalaciones donde familias y menores no dudaron de sacar los trineos para lanzarse por el manto blanco o jugar con las bolas de nieve. Las pistas de esquís no están aptas para la práctica deportiva, por la escasez de la nieve caída en las últimas semanas y la previsión de nevadas no son muy halagueñas en los próximos días. Sin embargo, las expectativas para este puente es que acudan turistas desde diferentes puntos de la provincia ante la nieve acumulada para disfrutar de una jornada diferente en los servicios e instalaciones de la estación.