El alcalde de A Merca, José M. Garrido, aclara que no calificó de patéticas las manifestaciones por la violencia de género y que no mediatiza a sus ediles, “cada uno opina y dice lo que le apetece”. Criticado por no participar, dice “yo no veo eso como una manera de enfocar un problema, en este caso la violencia de género”, pero respeta a los que van. No se votó a favor de la propuesta del BNG “porque se esté en contra de que tenga más o menos dotación presupuestaria sino por el sesgo político que se utiliza”. Se queja de que los “comisarios políticos” del partido que van a los plenos tergiversan lo que se habla y “veo asqueroso el uso político de esta la lacra”.