La oposición pide a Jácome que renuncie a su sueldo y solicite la compatibilidad

El edil no adscrito Manuel Álvarez presentó una moción para que el regidor ourensano renunciase a su sueldo municipal al explicar que “claramente es incompatible con su actividad profesional”. La petición la secundaron los grupos de la oposición (PSOE, BNG, no adscritos y Ciudadanos) y Laureano Bermejo y el PP se abstuvieron en la votación.

El díscolo de Democracia Ourensana le pidió a “Gonzalo” las cuentas del partido del año 2019, su declaración de la renta del 2019, su declaración de bienes y le espetó si era verdad o mentira que se quedaba con el dinero del partido. Manuel comentó que “o eres alcalde o te dedicas a otra cosa, no se puede uno quedar con el dinero público con la excusa de los gastos de tu televisión, eso es incompatible. No se puede facturar en nombre propio al Concello de Ourense”.

Luis Seara (BNG) calificó la situación del regidor de “alegal” y añadió que “Jácome es al administrador de Auria TV y tiene una dedicación exclusiva por ello debe pedir la compatibilidad, una cuestión que no hizo al inicio del mandato porque había dimitido una edil y él debía inhibirse de la votación por eso no tenía mayoría absoluta”. El portavoz socialista Rafael Villarino arguyó en el mismo sentido que “estamos de acuerdo con la moción como no vamos a estar, pero es una cuestión de ejemplaridad que no tiene esta Alcaldía, estamos hablando de un asunto de compatibilidad que ya debía de estar solucionado”.

José Cudeiro (PP) puso un enfoque técnico y jurídico sobre el concepto de “relación directa” entre la actividad privada y la pública y explicó que “es un tema controvertido que no está nada claro”.

Luís Seara: "La situación de Jácome es alegal"

Lo que si quedó claro es que Jácome no pedirá la compatibilidad. Primero porque, según él, varios jurídicos le dijeron que no estaba obligado que “no queda nada claro en la ley” y segundo porque no saldría aprobada en una Corporación donde la oposición es mayoría. El regidor defendió que “sí que se puede tener ciertas labores de administración y producción creativa y a este respeto yo no le dedicó horas laborales a mi actividad privada, lo hago fuera del Concello de Ourense”.

La oposición votó a favor de que solicite la compatibilidad para ser administrador de Auria TV y tener una dedicación exclusiva en el Concello de Ourense. En el debate también salió las donaciones que tienen que pagar “algunos” eventuales de DO al partido así como algunos ediles y Jácome reiteró que “no todos lo hacen” y PSOE y BNG calificó de “mordidas”. En relación a esto, la oposición aprovechó para repetir que el regidor ourensano deberá pasar por la Fiscalía para aclarar la gestión que hace de las cuentas del grupo municipal de DO de una forma “directa”.

En la parte resolutiva se aprobaron dos convenios para colaborar con la Fase I del nuevo edificio de hospitalización del CHUO donde el Concello aportará alrededor de cuatro millones de euros y la Xunta el resto, así como otro convenio entre la Confederación Hidrográfica y el Concello para la mejora del saneamiento de Velle, una inversión necesaria para el río Miño y la ciudad de Ourense. Además también se dio luz verde a un reconocimiento extrajudicial de crédito para hacer frente a facturas pendientes de pago.

El termalismo y Caride

El incumplimiento de abrir las termas por parte de Pérez Jácome, que evalúa medidas a tomar, fue una de los reproches de la oposición en la enésima moción para potenciar el termalismo. A este respecto, el regidor ourensano fijó la responsabilidad en el PP y Flora Moure respondió que “tengo la conciencia tranquila, trabajo atendiendo a la legalidad”. La oposición recriminó al gobierno municipal que no apueste por el termalismo y que se coordinen “mejor” para tener el termalismo público en condiciones, algo que “ya debería de haber hecho este gobierno”. Flora Moure defendió el trabajo realizado hasta la fecha con la mención a las fases del derecho administrativo para llevar a cabo los proyectos de acondicionamiento de las termas públicas y Jácome especificó que “a las termas, van pocas personas”.

El último punto del día fue la puesta en conocimiento de la dimisión de Miguel Caride para que se hiciera efectiva en el siguiente pleno, es decir, en enero del próximo año. Toda la Corporación votó a favor y se despidió el último pleno ordinario del año con la oposición criticando a Jácome por su gestión económica, el termalismo cerrado y el gobierno en minoría. Poco cambió en Ourense de un año a otro.