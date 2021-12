Verín y Baltar no constatan por ahora problemas con el control fronterizo de Portugal

Los controles en la frontera con Portugal ante las nuevas restricciones aprobadas por el gobierno luso, que solo permite entrar a quienes tengan certificado COVID, por ahora no están suponiendo serios problemas para los ourensanos, pero sí preocupa que se pueda llegar una vez más al cierre de los pasos. Por ahora, por ejemplo, en Verín, que es una de las fronteras con más movimiento de la provincia, los controles son en la parte lusa Vila Verde da Raia, y solo se exige dicho documento a quienes quieren entrar a Portugal.

Se trata de una medida “unilateral” del gobierno portugués, por lo que los vecinos de ese país que quieran cruzar a Verín “solo tienen que respetar las medidas vigentes en la villa que nada tienen que ver con la frontera”, explican desde la Eurocidade.

No al cierre de fronteras

En el Concello de A Mezquita el paso fronterizo es de poco movimiento y por ahora no se están produciendo estos controles, y en el Concello de Baltar su alcalde, José Antonio Feijóo, apunta que “no notamos por ahora nada preocupante” y espera que no se “cierre por cerrar” este paso y en su lugar se opte por otro tipo de medidas de control, ya que dice son muchos los comerciantes que le manifestaron su preocupación ante esta posibilidad, por el perjuicio económico que ello conlleva para ambos lados de la frontera. También un vecino portugués le manifestó su temor ya que no podría cruzar.