Tras conocerse que el Concello de Ourense había perdido la ayuda para la Plaza de Abastos y tendrá que devolver –previsiblemente– más de 1,4 millones de euros, Gonzalo Pérez Jácome le echó la culpa al “Gobierno socialista” y anunció que recurrirá la medida.

Ahora, los tres concejales no adscritos del Concello de Ourense –afiliados a CCD– exigen al regidor que diga públicamente “que está haciendo todo lo posible para perder definitivamente la subvención” y que “ha buscado por todos los medios el poner impedimentos, no solo a la subvención ya concedida, sino a la obra en sí misma, ya que piensa que son los placeros y no los ourensanos los que se van a beneficiar de dicha obra”.