La construcción se enfrenta a una subida de los costes del 22% y a la falta de relevo

En la capital, el plan urbanístico tampoco tiene visos de prosperar, por lo que a toda esta situación de inseguridad jurídica en materia de ordenación se le suma el aumento de los costes de las materias primas y también de la energía, que está viviendo el sector en particular y la sociedad en general.

Santiago Ferreiro responde a la pregunta de cómo está el sector y asegura que “está sufriendo un ascenso preocupante de los precios de las materias primas, de falta de suministro de materiales y de mano de obra cualificada. Necesitamos oficiales de todo tipo”. Y refiriéndose al ámbito de la ciudad de As Burgas, indica que “la ausencia de plan en la capital es otro gran problema que afecta no solo a la construcción, sino al desarrollo y a las actividades económicas de la ciudad”.

En un estudio reciente de la Confederación Nacional de la Construcción se recoge que más del 75% de las empresas del sector han sufrido o están sufriendo desabastecimiento o retraso inusual en la entrega de material. El presidente de los constructores ourensanos añade que “estos retrasos tienen una duración media que va desde los 26 a los 90 días, según el material”. Y radiografía el panorama de la construcción comentando que “más del 94% de las empresas han notado un incremento inusual en los últimos tres meses en el precio de la compra de los materiales, con una subida media del 22,2% del coste total de las obras y de las reformas, tanto grandes como pequeñas, públicas o privadas”.

En concreto, las materias primas que están experimentando un mayor auge son “la madera, que alcanza el 125% más, la piedra, el 68% o el acero, del que estamos viendo un aumento de un 55%. Es más, un 39% de las empresas se han visto obligadas a cancelar algún contrato o paralizar alguna obra y a más del 23% le ha supuesto una penalización económica. Toda esta subida del precio de las materias primas se engloba en un problema común que sufre la sociedad, como es la subida de la energía y de los combustibles, con lo que conlleva”.

Los costes para la inversión privada en Ourense suponen que aumente el precio de la ejecución de las obras y, por tanto, también el coste final.

A este respecto, Santiago Ferreiro explica que “actualmente, ya se ha experimentado un aumento de precios en las viviendas de obra nueva y también en las reformas. En la obra pública, el sector necesita que se tomen medidas que permitan la revisión de precios para paliar esta situación, tal como ya se ha hecho en Alemania, Francia, Italia o Portugal. La construcción tendrá un papel fundamental en la ejecución de los fondos procedentes de la Unión Europea. Contamos con una falta de mano de obra que dificulta esta labor, a la que ahora se suma el incremento de costes por el alza de las materias primas”.

A la crisis del coste de la energía y a la subida exponencial de las materias primas para llevar a cabo la construcción o rehabilitación, se une otro desafío como es la falta de relevo generacional.

El presidente de los constructores ourensanos señala que “en septiembre, había poco más de 1.250 personas inscritas como demandantes de empleo en la provincia. Otra vez, una cifra histórica, nunca antes alcanzada en nuestro sector. Estamos hablando de paro estructural, porque no se están cubriendo las ofertas que presentan las empresas en las oficinas de empleo y nos encontramos con la carencia de personal cualificado. Además, en estos años, se está jubilando una de las mejores generaciones de profesionales del sector sin relevo generacional. Debemos recuperar el prestigio de los oficios, estamos convencidos de que la industria de la construcción puede ser el futuro laboral de muchos jóvenes”.

La Asociación de Constructores colabora con jóvenes en situación de desempleo, menores de 25 años y sin cualificación, mediante contratos de formación de 12 meses. Ferreiro concluye que “hemos realizado tres ediciones en el centro de Santiago y es nuestra intención celebrar la próxima en el local de la Fundación de Vilamarín. También hemos iniciado las gestiones para la incorporación de trabajadores procedentes de Chile y Perú a nuestras empresas asociadas”. Todo ello, para lograr combatir los desafíos del sector a medio y largo plazo.

“Estamos ante una situación preocupante”





Desde el Colegio de Economistas de Ourense, su decana, María del Carmen Sampayo, señala que “existe un desabastecimiento que creo que es consecuencia de la pandemia. Durante la misma, hubo una crisis de demanda porque nadie quería comprar debido a la alta incertidumbre, y las empresas tampoco producían. Pero, ahora, estamos ante un exceso de demanda por parte de la población que las empresas no pueden cubrir por no poder fabricar al ritmo deseado”. Añade que “la recuperación de la demanda no ha podido ser cubierta por la oferta. El problema está en las materias primas, que en la mayor parte de los casos se fabrican en países que no han superado la pandemia porque no han vuelto a la normalidad. Y también existe un problema de que China y Estados Unidos acaparan la mayoría de materias primas. Unido a la congestión del transporte marítimo y al auge de los costes, estamos ante una situación preocupante, que veremos cómo evoluciona”, dice.